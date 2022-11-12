第14届中国航展正在进行中

国防军事频道

在航展现场的演播室

迎来一位重量级嘉宾

我国首飞航天员

中国载人航天工程副总设计师

杨利伟

太空旅行什么时候能实现

普通人也能去太空旅行吗？

杨利伟说

从技术角度讲

现在就已经没什么问题了

未来

我们的空间站进入平台期或运营期时

普通人也有机会上太空

但首先要有一个健康的身体

在太空站着睡觉和躺着睡觉

有什么区别吗

第14届中国航展首个公众日

杨利伟也来到航展现场

与观众互动

在太空中站着睡觉和躺着睡觉

有什么区别？

为什么航天员一觉醒来

竟发现有一只手飘在眼前？

听杨利伟告诉你

监制丨刘一鸣

主编丨白晨

总台记者丨钱江 马烨 郝璇

秦祎 王婧晗 李红

王亚鑫 张曜 纪懋雷

刘姝杉 徐妙帅 乔子阳

编辑丨王吴恺馨

视频编辑丨王婧晗

央视军事

(责编：徐婵、胡永秋)

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