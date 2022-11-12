人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

太空旅行什么时候能实现？杨利伟告诉你

2022年11月12日19:51 | 来源：央视军事
小字号

第14届中国航展正在进行中

国防军事频道

在航展现场的演播室

迎来一位重量级嘉宾

我国首飞航天员

中国载人航天工程副总设计师

杨利伟

　　太空旅行什么时候能实现

普通人也能去太空旅行吗？

杨利伟说

从技术角度讲

现在就已经没什么问题了

未来

我们的空间站进入平台期或运营期时

普通人也有机会上太空

但首先要有一个健康的身体

　　在太空站着睡觉和躺着睡觉

　　有什么区别吗

第14届中国航展首个公众日

杨利伟也来到航展现场

与观众互动

在太空中站着睡觉和躺着睡觉

有什么区别？

为什么航天员一觉醒来

竟发现有一只手飘在眼前？

听杨利伟告诉你

监制丨刘一鸣

主编丨白晨

总台记者丨钱江 马烨 郝璇

秦祎 王婧晗 李红

王亚鑫 张曜 纪懋雷

刘姝杉 徐妙帅 乔子阳

编辑丨王吴恺馨

视频编辑丨王婧晗

央视军事

(责编：徐婵、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
长七火箭五送“天舟”：从“精准投篮”到“空心入网”
　　11月12日，耀眼的尾焰映着碧海蓝天，发动机的轰鸣声响彻海南文昌航天发射场，长征七号遥六运载火箭（简称“长七遥六火箭”）成功发射，将天舟五号货运飞船精准送入预订轨道。 2016年6月25日，作为我国新一代中型运载火箭的长七号火箭首飞圆满成功，标志着中国载人航天工程空间实验室任务顺利开启。…
空间站建造阶段长七火箭发射任务圆满收官
　　人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）北京时间2022年11月12日10时03分，长征七号遥六运载火箭（简称“长七火箭”）托举天舟五号货运飞船点火升空。随后，飞船与火箭分离，顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部