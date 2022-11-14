人民网北京11月14日电 （记者余璐）近日，以“如何讲好双碳故事”为主题的“碳中和 共同的行动”第一期活动在北京举行。来自气象、气候、科普等领域专家就碳达峰碳中和概念科学解读、如何做好双碳科普和媒体传播等议题展开深入探究和讨论。

本次活动以服务“国家培养绿色创新人才、培养绿色消费者”为目标，着力搭建院士专家、部委合作、行业机构、新闻媒体之间交流及传播平台，助力建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型。

据了解，该活动由中国气象局气象影视中心气象科学科普工作室主办，新华每日电讯社特别支持。中国气象局气象影视中心气象科学科普工作室成立于2022年1月，是由中国气象局气象影视中心和中国科普研究所联合打造的“院士专家科普创作工作室首批试点项目”，也是气象领域首批入选中国科协的院士专家工作室。自成立以来，气象科普工作室举办了30余场大型科普、10场专家进校园、15场气象科考以及气象专家论坛等多维度的科普活动，覆盖全国30所学校、多个社区和10余万社会公众。该工作室相关负责人表示，未来，工作室将继续致力于碳达峰碳中和、气候变化、防灾减灾等领域的公众和科普宣传，努力推动气象科普产业高质量发展，为提升国家科技创新软实力贡献力量。

(责编：王连香、吕骞)

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