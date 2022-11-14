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市场监管总局公布食品添加剂管理新规 向社会公开征求意见

2022年11月14日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京11月14日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，为进一步规范食品添加剂管理，市场监管总局起草了《关于进一步规范餐饮服务提供者食品添加剂管理的公告（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），面向社会公开征求意见。

《征求意见稿》要求，餐饮服务提供者应当严格按照《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定的食品添加剂使用原则、允许使用的食品添加剂品种、使用范围及最大使用量或残留量，规范食品添加剂管理。

《征求意见稿》还要求，餐饮服务企业应将食品添加剂管理情况作为日管控、周排查、月调度的重要内容。

《征求意见稿》提出，餐饮服务提供者应当按照《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》规定，设专柜（位）贮存食品添加剂，标注“食品添加剂”字样，并与食品、食品相关产品等分开存放。

《征求意见稿》要求，餐饮服务提供者使用食品添加剂，不得掩盖食品腐败变质；不得掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂。同时，鼓励餐饮服务提供者向消费者承诺规范使用食品添加剂，公示食品添加剂使用情况。

《征求意见稿》提出，各地市场监管部门要督促餐饮服务提供者落实食品安全主体责任，严格执行本公告要求，规范食品添加剂管理。加强餐饮服务环节监督检查和抽样检验，对超范围、超限量使用食品添加剂的，一律按照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条规定进行查处。对涉嫌犯罪的，一律移送公安机关。

(责编：孙红丽、吕骞)
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