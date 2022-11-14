中国新一代运载火箭家族模型——捷龙三号运载火箭、长征六号改运载火箭、新一代载人运载火箭、重型运载火箭、长征五号B运载火箭亮相中国航展（11月9日摄）。新华社记者 刘大伟 摄

新华社珠海11月14日电 题：中国航展见证高新科技与共享市场

新华社记者洪泽华、叶挺、呼涛

第十四届中国国际航空航天博览会上，一批中外航空航天高精尖科技产品齐聚广东珠海，让世界的目光聚焦在这座中国南方的港口城市。

自1996年举办首届以来，中国航展已成为集中展示中外航空航天先进技术和高端装备的重要窗口、促进航空航天技术和装备领域商贸合作的国际平台。

尖端技术服务大众

双引擎的声浪传来，中国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机C919在珠海腾空而起。这是自2017年首飞以来，这款大飞机在中国航展上首次亮相。

今年9月，C919大型客机完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证，国产大飞机在投放市场运行的道路上迈出了坚实的一步。C919大型客机航程超过5000公里，可覆盖国内主要航线，每趟航班可为158到192名乘客提供舒适和安全的服务。

国产大飞机的研发商中国商用飞机有限责任公司正计划在今年12月向中国东方航空交付首批C919大型客机。在本届航展上，C919大型客机还获得了来自国内7家租赁公司的300架新订单。

中国自主研发的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600M首次在中国航展上亮相。这款飞机是为服务中国应急救援而特制的型号。

航展上，“鲲龙”AG600M以12吨水的最大载水量起飞，绕场飞行一周后进行了投水演示，赢得观众的阵阵欢呼与掌声。研发单位中国航空工业集团有限公司负责人表示，“鲲龙”AG600M将在2023年具备执行灭火任务的能力，并在2024年实现交付。

在第十四届中国航展上，中国自主研制的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600M惊艳亮相，全面展示了灭火任务系统功能（11月8日摄）。新华社记者 刘大伟 摄

共享市场

本届航展也展现出中国坚定开放、打造国际合作平台和共享市场的决心。

作为世界第二大民航市场和开放的航空航天大国，中国旺盛的市场需求吸引着全世界的目光。本届航展吸引了43个国家和地区的740余家国内外企业在线上线下参展。

“我们对中国航空市场充满信心，愿意与客户、合作伙伴及供应商一起合作共赢，坚定地支持中国航空业迈入更加安全、智能和可持续的未来。”霍尼韦尔航空航天集团亚太区总裁徐军说。

日前，空中客车公司与中国航空器材集团有限公司签署了140架空客飞机的批量采购协议，总价值约170亿美元。随着中国航空运输市场逐步恢复，国内航空运输市场需求不断增长，此次购机协议的签署有利于满足企业运力需求。

根据空中客车最新发布的中国市场预测，未来20年中国航空运输量年均增长率将达到5.3%，高于3.6%的世界平均水平。从2022年到2041年，中国市场将需要8420架客机与货机，占全球总需求量超过20%。

空客中国首席执行官徐岗说：“中国的发展带动航空需求量爆发性增长。此外，中国不断加强航空基础设施建设，为广大中西部地区的航空出行创造了更多可能性。”

共探未知

在航空航天馆内，1:1全尺寸中国空间站组合体展示舱外排起长龙。中国空间站“天宫”日前迎来科学实验舱“梦天”。中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成，向着建成空间站的目标迈出关键一步。

中国载人航天工程办公室负责人说，中国空间站组成三个模块舱的组合体，是中国三十年来载人航天事业发展的里程碑。目前，形成“T”字构型的中国空间站可实现长期3人、短期6人驻留。

中国正在组织实施同联合国外空司合作的中国空间站首批国际合作项目。11月，中国外交部发言人赵立坚在新闻发布会上表示，目前已有瑞士、波兰、德国、意大利等17个国家的科学实验项目确定入选中国空间站。

展馆内陈列的长征五号B、捷龙三号等运载火箭展现出中国不断提升火箭运载能力，为探空运输更多物资和设备的实力和决心。

自20世纪90年代以来，中国航天科技集团有限公司所属的中国长城工业集团有限公司共完成商业发射74次，发射了69颗国际商业卫星。长城工业集团负责人说，目前公司的国际化合作范畴已拓展至地面应用系统、航天基础设施建设、数据域图像处理、北斗导航、深空探测等领域。

(责编：胡永秋、白宇)

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