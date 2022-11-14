人民网北京11月14日电 （黄盛）据中国人民银行官网消息，中国人民银行等六部门联合印发《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》（以下简称“通知”）。《通知》明确，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款(含个体工商户和小微企业主经营性贷款)，还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。

为充分调动银行业金融机构的积极性，《通知》提出，人民银行综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕；金融监管部门落实好小微企业不良贷款容忍度等差异化政策；各级财政部门在考核国有控股和参股的银行业金融机构2022年经营绩效时，应充分考虑延期还本付息政策的影响，给予合理调整和评价。同时，鼓励政府性融资担保机构对有贷款延期需求的企业延长担保期限，继续提供增信支持。

(责编：孙红丽、吕骞)

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