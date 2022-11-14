人民网北京11月14日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，当地时间11月13日，中国石油参与的莫桑比克4区项目首批开发的科洛尔浮式液化天然气（LNG）项目实现首船LNG发运，这标志着世界级超深海浮式LNG项目实现全产业链运营。

莫桑比克科洛尔项目浮式LNG船。受访者供图

记者了解到，莫桑比克4区项目由意大利埃尼公司、中国石油、美国埃克森美孚公司、莫桑比克国家石油公司、葡萄牙高浦能源公司和韩国天然气公司共同建设和运营，其中中国石油持有20%权益。

据介绍，莫桑比克4区科洛尔浮式LNG项目是世界上首个超深水浮式LNG项目，水深超过2000米，以“水下生产系统”加“浮式LNG船”的模式开发，设计LNG年产能超过330万吨。目前，中国石油莫桑比克公司正与合作伙伴推动4区项目的下一步开发和建设。

科洛尔浮式LNG项目首船外运LNG正在装载作业。受访者供图

“科洛尔浮式LNG项目具有规模大、投资大，高难度、高风险，业务链长、建设期长，利益关系复杂、商务架构复杂的特点。”中油国际公司董事长陈金涛介绍，在项目运营中，中方团队建立了有效沟通协调机制和技术交流机制，包括首次组建了中方深海LNG技术支持队伍，累计有130余名中方技术支持服务人员参与该项目。

中国石油董事长戴厚良表示，作为中国石油海外单体投资最大项目，莫桑比克4区项目是中国石油推动绿色低碳转型、助力实现碳中和目标的实践。作为中莫能源合作的重要成果，科洛尔浮式LNG项目的成功投产，将带动莫桑比克当地经济和社会发展，对推进“一带一路”建设、“海上丝绸之路”建设和中非能源务实合作具有重要意义。

(责编：孙红丽、吕骞)

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