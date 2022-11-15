本报记者 王 浩 李晓晴

山势连绵，水渠蜿蜒。“过去盼水、找水，如今水渠通了，闫家沟水库的水当天就能用上。庄稼及时喝饱水，丰收底气足。”四川苍溪县陵江镇康乐村村民王中全说。

加大投资、完善配套、疏通渠系，闫家沟水库灌区提质增效。10年来，3500多万元投资落地，16公里的干渠、33公里的支渠得到整治，灌溉面积恢复改善1.08万亩、新增0.44万亩。

灌渠纵横交错、大坝巍峨矗立、水库拔地而起、引调水工程跨山连江……党的十八大以来，水利部门扎实做好前期工作，扩大水利投资，高效推进水利建设。10年来，全国完成水利建设投资达到6.66万亿元，先后实施了172项、150项重大水利工程，为稳定经济大盘、推动江河治理、增进民生福祉提供了重要支撑。

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系。”“统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体。”

宏伟蓝图催人奋进。踏上新征程，水利部门将全面贯彻落实党的二十大精神，不断完善水利基础设施建设，加快实施国家水网重大工程，为实现党的二十大确定的目标任务而奋斗。

我国已基本建成较为完善的江河防洪、城乡供水、农田灌溉等水利基础设施体系

党的二十大报告提出，“机场港口、水利、能源、信息等基础设施建设取得重大成就”。

非凡十年，水利建设交出优异答卷。水利部门聚焦短板弱项，推动重大水利工程开工，加强中小河流治理，加大民生水利建设力度。目前，我国已基本建成较为完善的江河防洪、城乡供水、农田灌溉等水利基础设施体系，水利工程规模和数量居世界前列。

大江大河防洪体系更加健全，守护安澜添底气。

滚滚江水奔腾，大藤峡水利枢纽工程迎来关键节点。9月28日，工程顺利通过水利部主持的二期蓄水（61米高程）验收。大坝耸江中，拦洪蓄水，两年多来成功应对5次西江编号洪水。

10年来，长江流域重要蓄滞洪区建设、黄河下游防洪工程等一批流域防洪骨干工程加快实施；病险水库除险加固加快实施，我国新增库容1051亿立方米，新增5级以上堤防5.65万公里，大江大河基本形成河道及堤防、水库、蓄滞洪区为主要组成的流域防洪工程体系，在保障人民群众生命财产和重大基础设施安全方面发挥了重要作用。

引调水工程不断推进，供水能力上台阶。

“告别了苦咸水，用上了放心水，做的饭菜更有滋味了。”不久前，河北磁县磁州镇磨里村村民梁桂荣喝上了南水北调水。目前县里151个村、22.6万人用上了优质“南水”。

延伸管网、置换水源，汩汩“南水”流进千家万户。南水北调东中线一期工程全面通水7年多来，累计调水超过560亿立方米，受益人口超过1.5亿人。

奔腾的江河与密布的渠系，交织出一张互联互通的水网。10年来，我国加快实施一批重大引调水工程和重点水源工程。全国水利工程供水能力达到8900亿立方米。

民生水利工程日益完善，涓涓清流润民心。

群山环抱间，搭设备房、建蓄水池，位于湖北鹤峰县三岔口村的饮水安全巩固提升建设项目进入冲刺期。“有了过滤净化设备，386人就能喝上干净的自来水。”村党支部书记何翠巍高兴地说。

10年来，水利部会同各地大力实施农村供水工程，累计完成农村供水工程投资4667亿元，解决了2.8亿农村居民的饮水安全问题，巩固提升了3.4亿农村人口的供水保障水平，农村自来水普及率达到了84%，广大农民祖祖辈辈肩挑背驮才能吃上水的问题历史性地得到了解决。

稳经济、促增长、惠民生，水利工程综合效益不断显现

珠江三角洲水资源配置工程，引西江水“解渴”粤港澳大湾区。工程总投资353.99亿元，设计年供水量17.08亿立方米。

引江补汉工程，将连通三峡水库和丹江口水库，让南水北调中线水源更充沛。工程设计总施工期9年，预计带动上下游企业60多家、用工人数保持5300多人。

10年来，一批基础性、枢纽性、战略性重大水利工程不断推进，充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业多的优势，为稳经济促增长，保粮食安全、生态安全、城乡供水等提供了有力支撑。据估算，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点。

助经济发展。滇中引水工程施工现场，机器轰鸣，卡车穿梭……根据研究统计，工程创造的直接就业岗位有2.5万多个，间接创造上下游产业就业机会约1240万个。

今年1至9月，全国落实水利建设投资10571亿元，同比增长53%。今年1至9月，水利项目施工累计吸纳就业人数209万人，其中农村劳动力171万人。

保粮食安全。“浇上丰产水，种地有奔头。”山东庆云县严务乡大黄邱村种粮大户郝战峰说。自2019年以来，庆云县建成高标准农田9.2万亩，农田灌排能力显著提升。据统计，项目区亩均粮食产量提高10％以上。

10年来，大中型灌区改造建设加快推进，全国已建成30万亩以上大中型灌区7330处。农田有效灌溉面积达到10.37亿亩，在占全国耕地面积54%的灌溉面积上，生产了全国75%的粮食和90%以上的经济作物。农田灌溉水有效利用系数从2012年的0.516提高到2021年的0.568，相当于省下180多亿立方米的水。

保生态安全。今年以来，永定河、吉林查干湖、福建木兰溪等重要河湖治理和生态修复不断推进。农村水系综合整治、坡地水土流失治理、地下水超采区综合治理等全面开展，水利工程助力越来越多的母亲河复苏。

据统计，150项重大水利工程实施后，预计可治理河道长度约2950公里，增加年供水能力约420亿立方米，可进一步提高水生态保护治理能力。

水利部规划计划司有关负责人介绍，接下来，水利部门将深入贯彻落实党的二十大精神，持续发力，加快推进国家水网建设，促进工程综合效益全面释放，全面提升国家水安全保障能力，为推动高质量发展提供更牢固的支撑，为以中国式现代化推进中华民族伟大复兴贡献水利力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 01 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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