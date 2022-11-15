“子午工程”二期
圆环阵太阳射电成像望远镜完成系统集成
2022年11月15日08:07 | 来源：人民网－人民日报
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11月13日，四川省稻城县，国家重大科技基础设施“子午工程”二期圆环阵太阳射电成像望远镜设备，经过4年的建设完成系统集成，正式进入联调联试阶段。
圆环阵太阳射电成像望远镜是由313台直径6米的天线构成的综合孔径射电望远镜，天线均匀分布在直径1公里的圆环上，由圆环中心100米高的定标塔为整个观测链路提供定标基准。项目预计将在2023年6月完成系统联调联试，进入试运行阶段，全面投入科学研究。
《 人民日报 》（ 2022年11月15日 03 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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