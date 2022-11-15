本报记者 李 蕊

图①：利用物联网等技术，智慧高速实现了对行驶车辆状态的实时采集。

图②：毫米波雷达、近远焦摄像机获取异常停车路况信息，实时发布至导航软件、车载终端，实现交通事件预警，减少二次事故发生。

图③：通过云控平台智慧养护系统，可查看桥梁结构类型、交通荷载等级等多项重要参数，实现对异常情况的实时监测和提前预警。

图片及数据来源：山东高速集团

跑运输是个辛苦活。常年往返于山东泰安和曲阜两地的货车司机杨涛却说，有一段路，跑起来是种“享受”。

他口中这条路，正是国内首条全线开通的“改扩建+智慧高速”交通强国试点、山东省首条智慧高速试点——京台高速公路泰安至枣庄段。

近日，记者跟随杨涛一道出发，实地探访正式通车一年多的智慧高速。

夜色渐浓，合流区处，路上道钉闪烁着微光，碰撞预警设备发出“请减速慢行”的语音提示，此时，路面上出现“注意合流”四个大字。

“快看，这条高速‘说话’呢！”杨涛说，这段路上，随处可见声、光类提醒标志，特别是分合流等关键区域，“我跑夜路多，瞧见这类标志，就格外注意，小心驾驶。”

“以前，只要下大雪，高速就得封路，很耽误时间。今年初，连下了几场大雪，路面却不见冰雪，奇怪吧？这个路段能自动融雪，始终保持畅通。”杨涛说。

“京台智慧高速穿过鲁中地区，地质、气候条件复杂，为保障车辆全天候安全通行，我们在这条路上安装了主动发光标志、雨夜标线等提醒设备，同时，布置雾区智能诱导、融冰除雪等设施，采用雷达感知手段，实现路域范围内‘雨雪冰雾’等天气下的状态感知、安全预警、融冰除雪及行车诱导全链条保障，让出行更安全、行驶更顺畅。”山东高速集团京台高速泰安至枣庄段改扩建项目办主任吕新建说。

“油不多了。”瞥一眼油表，杨涛驶向宁阳服务区。很快加满了油，工作人员手一挥，“可以走了。”

“不用下车付款吗？”记者好奇。工作人员笑着指向加油区顶棚的一个黑色盒子，“这个ETC无感支付天线，可以识别车辆，实现自动付款，省了很多事。”

“走，再去买瓶水。”在服务区超市，我们“偶遇”一个智能送餐机器人，招招手，即刻停，杨涛从机器人“肚子”里拿出两瓶水，手机扫码支付，全程无人售货。

购物、加油、洗车，无需接触，无感支付……“宁阳服务区是京台高速重点打造的智慧型服务区，注重运用多种智能设备，分析车辆数据，为用户提供餐饮、购物、洗车等多种个性化服务，升级公众出行体验。”山东高速服务开发集团科技信息中心主任汲洋说。

驶离服务区，向前行驶不久，只见一辆汽车开着双闪，停靠在应急车道。

“估计是故障车。”杨涛回忆，“有一次，我的车突然在路上抛锚。一键报警后，不到10分钟，相关工作人员就赶到了现场。”

“当有车辆出现故障时，京台智慧高速调度中心里的云控平台，第一时间就能确定车的具体位置并发出提示，我们会根据事故等级，及时采取相应措施。”山东高速股份有限公司京台智慧高速调度中心管理员陈宇介绍。

云控平台作为京台智慧高速的“大脑”，与全线39类1600余套智能设备相连接，可以对高速上的各类突发状况迅速作出反应，及时对接路管部门，并自动通过广播、导航、可变信息标志等，提醒其他过往车辆，防止出现二次事故。

“一年多来，我们不断升级扩容云控平台，提升了平台对交通事故的感知速度和精度。目前，高速事故平均处置时长由原来的28分钟降低为19分钟。”陈宇说。

“依托智慧技术，截至目前，京台智慧高速车流量同比增长106%，平均车速提高16.2%，事故总数、危险路段事故数则分别下降31.45%、35.83%。”吕新建说。

驾驶体验升级的背后，是建设标准的全面升级。今年8月，山东省市场监督管理局正式发布《智慧高速公路建设指南》，成为山东省首个智慧高速领域的地方标准。山东高速集团工程管理部副部长张伟介绍，“在指南基础上，集团还编制了《智慧高速公路建设标准体系》，让高速公路在设计、建设、养护、运营、管理等环节实现数字化转型。”

智慧高速路建设也在加速推进。作为山东省第二条智慧高速，济青中线济南至潍坊段正在加紧施工，全面汲取了京台智慧高速在设计、施工及运维方面的先进经验。“济青中线与京台智慧高速共用一个‘智慧大脑’——云控平台，有效利用了现有资源，实现效率和质量双提升。”张伟说。

不觉间，货车驶离京台高速，进入曲阜市静轩东路。看一眼窗外，月色溶溶，灯光熠熠，“往年走这段高速，需要开70多分钟的车程，如今缩短了近1/5。”杨涛瞄了一眼仪表盘，“看，还不到8点半呢。路更好走了，心里也更踏实了。”

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 08 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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