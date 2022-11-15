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京唐城际年底开通运营

北京至河北唐山最快仅需39分钟

2022年11月15日08:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月14日电  （记者贺勇）记者从北京市重大项目建设指挥部办公室获悉：推进京津冀交通一体化标志性工程之一的京唐城际铁路近日联调联试圆满结束，正式转入试运行阶段。按照建设计划，该项目将于今年底开通运营（北京站—唐山站）。待2024年北京城市副中心站综合交通枢纽投运后，改由北京城市副中心站始发车，届时从北京城市副中心至河北唐山用时最快只需39分钟，对促进京津冀交通一体化，推进京津冀协同发展，方便群众出行起到积极作用。

　　京唐城际铁路起自北京城市副中心站，终至河北省唐山市既有唐山站，途经北京市通州区、河北省廊坊市、天津市宝坻区、河北省唐山市，线路全长约148.7公里，设计最高时速350公里。

　　为进一步推进项目建设，北京市重大项目办积极发挥路市联合建设指挥部平台统筹调度作用，加强两地三方协同联动，确保京唐铁路建设顺利推进。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月15日 08 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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