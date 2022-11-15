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化解房地产企业流动性风险

银行可出具保函置换预售监管资金

2022年11月15日08:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月14日电  （记者欧阳洁）为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金，防范化解房地产企业流动性风险，中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》（以下简称《通知》），指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。

　　《通知》指出，监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定的监管额度后，房地产企业可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金。商业银行可按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。房地产企业要按规定使用保函置换的预售监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。房地产企业要按约定承担监管账户内的资金补足义务，确保项目建设资金充足。

　　《通知》要求，保函仅可用于置换依法合规设立的预售资金监管账户的监管额度内资金。置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。此外，要求商业银行合理确定保函期限，确保与项目建设周期相匹配。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月15日 08 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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