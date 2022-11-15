李心萍

新时代活力奔涌，新经济动能澎湃，新职业不断兴起。随着政策红利的不断释放，我们相信，新职业的从业人员必将拥有更大发展空间

首次标注97个数字职业，占职业总数的6%；专业技术人员大类中，增设了密码工程技术人员、碳管理工程技术人员、金融科技师等29个新职业；对两个大类职业的名称和定义做了调整，对30个中类、100余个小类名称、定义做了一些调整……前不久，《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》正式发布。与2015年版大典相比，新版大典净增了158个新职业，总职业数达到1639个。新版大典适应当前职业领域的新变化，将更好满足优化人力资源开发管理、促进就业创业、推动国民经济结构调整和产业转型升级等需要。

新职业折射经济新活力。职业分类大典是职业分类的成果形式和载体，在开展劳动力需求预测和规划、开展职业教育培训和就业指导等工作中，都发挥着基础性和导向性作用。从1999年首次颁布国家职业分类大典，到今年完成第二次全面修订，20多年间，职业分类大典的变化从一个侧面折射出我国经济社会的发展。

新职业体现了新技术、新趋势、新需求，是观察我国经济发展新动向的一个风向标。以数字职业为例，新版大典首次标注了数字职业，包括“机器人工程技术人员”“数据库运行管理员”“数字孪生应用技术员”等。数字职业不断增多，反映了各行业数字化进程及数字经济发展趋势。如今，数字职业不仅在一二三产业均有分布，且已广泛渗透到社会生产、流通、分配及消费的各个环节，反映出数字经济给生产方式、生活方式和治理方式带来的深刻变革。2021年，我国数字经济规模达45.5万亿元，占GDP比重达39.8%，数字经济发展势头强劲。可以说，近年来新职业不断涌现，正是因为我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，经济结构持续优化，让新技术、新产业、新业态、新模式层出不穷。

新职业也为经济发展注入了新动力。不断涌现的新职业，不仅为人们提供了发展新机遇和就业新选择，还吸引了越来越多的人投身相关领域，进而带动相关产业的快速发展。近年来，人社部陆续颁布74个新职业，新版大典将这些新职业纳入，有利于提升新职业的社会认同度，引导更多技能人才加入新职业。

当然，要实现新职业与经济发展的良性互动，还有许多工作要做。比如，以新职业为基础的相关统计、标准体系该如何建立，加入新职业需要具备哪些技能，具体的薪酬水平怎么样，从事新职业需要经过哪些技能培训，如何晋升评级等，这些都是亟待研究解决的问题。令人欣慰的是，自2021年起人社部已公布了10个新职业的国家职业标准，并组织编写了相关培训教程；北京、上海、天津、深圳等地还在工程系列里增设了人工智能等职称评审专业，为新职业群体提供更加科学、更有针对性的职称评审服务。继续加大力度，加快开发制定职业标准，规范开展培训，探索在新职业领域新设职称评审专业，提供职称评价服务，才能为新职业群体搭建更加通畅的职业发展通道，不断做大挖深就业的“蓄水池”。

新时代活力奔涌，新经济动能澎湃，新职业不断兴起。随着政策红利的不断释放，我们相信，新职业的从业人员必将拥有更大发展空间，新职业也必将为经济高质量发展注入强劲动能。

《 人民日报 》（ 2022年11月15日 07 版）

(责编：罗知之、吕骞)

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