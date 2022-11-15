原标题：双十一彩电市场观察：重视消费者体验 海信中高端产品规模持续扩大

双十一的第14个年头，随着Z世代、00后消费群快速崛起，双十一从拼价格到拼品质，无论是平台还是品牌都开始从追求规模效益转向深挖并满足用户需求，高端消费增长显著。

数据显示，双十一期间，京东家电专卖店中高端产品成交金额占比提升50%，游戏电视、新风空调、超薄冰箱等趋势品类成交额同比增长超100%；苏宁易购线下数据显示，双十一期间，门店5万元以上高端家电销售环比增长139%。

高端趋势在彩电品类表现更加显著。海信ULED、激光电视等高端大屏正在成为引领消费升级的新引擎。海信最新公布的双十一战报（10月20日-11月11日）数据显示，双十一期间，在线上全渠道，海信电视旗下各品牌电视凭借硬核实力全面开花，海信ULED电视销量同比增长12倍，海信激光电视销量同比增长120%，Vidda电视100英寸尺寸段全网总销量排名第一，东芝火箭炮影院电视Z570系列成交量同比增长超740%。国内电视市场“头部化”效应愈发凸显，海信电视凭借中高端产品布局和多品牌运营，为不同场景的用户需求提供了更沉浸、优质的影音体验。

基于对用户消费场景的痛点洞察，今年9月海信推出了ULEDX参考级影像系列产品，打造用户真实使用环境下的好画质。以新品E8H为例，上市以来成为144Hz高刷新、量子点等多个畅销榜常客，也是双十一爆款。

随着2022卡塔尔世界杯的临近，选择百吋大屏观看世界杯成为不少球迷的“梦想”。今年双十一期间，在线上渠道，海信激光电视100L5G比去年11月全月的销量增长了879%，在100吋大屏市场上独领风骚。凭借大屏护眼、色彩真实、家居融合性强等差异化优势，海信激光电视一直稳坐100+大屏市场第一品牌，成为大屏、超大屏换代的首选品牌。

市场人士分析认为，今年双十一，消费结构发生了明显的变化，消费更加理性和成熟，而且一些新的消费趋势正在不断涌现，像海信ULED和激光电视的强势增长，充分体现出这种品质消费的韧性和活力，而叠加即将到来的世界杯赛事，海信电视极有可能将率先成为中国市场年度出货量、额突破30%大关的第一个电视品牌。

(责编：董童、李源)

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