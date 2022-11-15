冯其予

原标题：促进外贸更加平衡发展

近日，商务部、发展改革委、财政部等8部门联合印发通知，在全国增设北京首都国际机场临空经济区、上海淮海新天地进口贸易功能区等29个国家进口贸易促进创新示范区。至此，我国进口贸易促进创新示范区已达43个。

主动扩大进口，是中国推进高水平对外开放的重要内容。今年前10个月，我国外贸进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%。其中进口14.91万亿元，增长5.2%。中国已连续13年稳居全球第二大进口国，是210个国家和地区的出口市场，60个国家和地区的主要出口市场。今年上半年，中国进口占世界进口比重达10.6%。超大规模进口有力促进了各贸易出口国经济发展和国内就业，也有力支持了国内生产保供和改善民生。

作为进口促进平台，我国此前已确定的14个进口贸易促进创新示范区积极开展政策创新，有效促进了进口贸易与产业、消费的深度融合，也形成了各自优势和特色。例如，广州南沙区，主要聚焦酒类、奶粉、保健品等产业，已经形成了6个百亿元级进口平台。大连金普新区作为进口示范区，重点打造东北亚油气交易中心和相应的产业集群。昆山市进口贸易促进创新示范区，建设了进口咖啡交易平台、生豆分拨中心，布局咖啡的全产业链。

近日发布的《2022中国进口发展报告》分析认为，已设立的14个进口贸易促进创新示范区充分发挥了进口引领作用，在提升进口便利化、探索创新进口贸易新业态等方面取得了新突破，为中国进口贸易高质量发展积累了有益的经验。

国家进口贸易促进创新示范区的发展也进一步带动我国相关扩大进口、扩大市场开放政策发展。今年我国再次调整了954项进口商品关税，优化跨境电商零售进口商品清单和工作流程，进一步释放消费品进口潜力。保障大宗商品进口各环节稳定运行，增加能源资源产品和农产品的进口供给。支持先进技术、重要设备、关键零部件进口，促进我国产业结构调整和优化升级。同时，我国深入拓展“单一窗口”的服务功能，积极纳入更多进口贸易领域有关证件，全面优化口岸营商环境，稳步提升进口便利化水平。

党的二十大报告提出，加快建设贸易强国。在这个过程中，要更加重视进口在其中的作用。要进一步推动降低进口关税和制度性成本，激发进口潜力，优化进口来源地，优化进口结构。与此同时，要扩大优质消费品进口，扩大先进技术、重要设备、关键零部件进口，增加能源资源产品和国内紧缺农产品进口，促进贸易平衡发展。

国家进口贸易促进创新示范区扩容，有利于强化贸易促进和贸易创新两大功能，也进一步向市场传递出我国将更加注重扩大进口、促进贸易平衡的决心。随着示范区在促进进口、服务产业、提升消费、示范引领等方面作用的发挥，更多国家和地区将分享到中国开放发展的机遇。

(责编：罗知之、吕骞)

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