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前三季度可再生能源新增装机9036万千瓦

2022年11月15日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：前三季度可再生能源新增装机9036万千瓦

科技日报北京11月14日电 （记者刘园园）14日，国家能源局召开四季度网上新闻发布会，介绍2022年前三季度能源形势、可再生能源并网运行情况。

“2022年前三季度，我国可再生能源新增装机9036万千瓦，占全国新增发电装机的78.8%。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，可再生能源装机规模稳步扩大。其中，水电新增1590万千瓦、风电新增1924万千瓦、光伏发电新增5260万千瓦、生物质发电新增262万千瓦，分别占全国新增装机的13.9%、16.8%、45.8%和2.3%。

截至2022年9月底，我国可再生能源发电装机达11.46亿千瓦。其中，水电装机4.06亿千瓦（其中抽水蓄能0.43亿千瓦）、风电装机3.48亿千瓦、光伏发电装机3.58亿千瓦、生物质发电装机4060万千瓦。可再生能源发电量也稳步增长：2022年前三季度，全国可再生能源发电量达1.94万亿千瓦时。

“可再生能源持续保持高利用率水平。”王大鹏表示，2022年前三季度，全国主要流域水能利用率约98.6%，较上年同期提高1.1个百分点；全国风电平均利用率96.5%，较上年同期降低0.5个百分点；全国光伏发电平均利用率98.2%，较上年同期提高0.2个百分点。

国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批项目正在陆续开工，目前正抓紧推进第三批项目审查。今年前8个月全国能源领域重点项目完成投资额12295亿元，同比增长16.7%，较上半年增速提高0.8个百分点。

“锚定碳达峰碳中和，‘十四五’期间我们将深入贯彻落实‘四个革命、一个合作’能源安全新战略，推动可再生能源实现高质量跃升发展。”王大鹏表示，在生产方面，将优化发展方式，大规模开发可再生能源；在技术方面，将坚持创新驱动，高质量发展可再生能源。加大可再生能源技术创新攻关力度，补齐技术装备短板，加快培育新模式新业态，提高产业链现代化水平，提升供应链弹性韧性，持续巩固提升我国可再生能源产业国际竞争力。

(责编：罗知之、吕骞)
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