朱国亮

原标题：踔厉奋发向未来·二十大精神在基层丨长江口生态保护见成效：江豚又回来了

“江豚又回来了，裤子港闸一开，都能看到鱼儿跳！”谈起长江十年禁捕和沿岸环境整治，张志平的话一下子多起来。

59岁的张志平是江苏省南通市崇川区狼山镇街道同心社区居民，裤子港是他家附近一条通江河流。

张志平告诉记者，20世纪八九十年代，沿江工厂增多，污染逐渐加重，长江和通江河流里到处漂浮着油污和垃圾，加上过度捕捞，鱼儿渐渐少了。最近几年，长江大保护，沿岸工厂关闭，渔民退捕上岸，长江边长大的张志平原本一直以捕鱼为生，到2018年彻底不再捕鱼。

水又清了，沿岸景色美了，鱼儿也回来了。

“虽然不能再到江里捕鱼了，但看到这样的变化，我发自内心高兴。”张志平说，“最近，我也在网上学习了党的二十大报告。报告说，要像保护眼睛一样保护自然和生态环境，我是深有体会的，没有好环境，哪来好生活？”

现在，张志平每隔两三天都要去江边走一走，志愿当护江巡查员，一旦发现不文明行为，或者污染、破坏环境的问题，就会上前阻止或上报有关部门，以实际行动守护长江生态。

在渔民退捕上岸的同时，地处长江入海口的南通还大刀阔斧推进长江岸线整治。

“我们脚下绵延18公里的江海岸线，就是南通生态岸线建设示范段，也是江苏省‘美丽海湾’建设优秀案例。”10月26日，南通市下辖启东市圆陀角旅游度假区组织20多名青年代表和旅游从业者，在其生态宣讲驿站共学党的二十大报告。度假区党群工作局理论宣讲员徐楠楠在学习交流中这样说。

圆陀角旅游度假区是长江入海前的“最后一站”，长江、黄海、东海在此三水交汇。徐楠楠以度假区内渔人码头街区为例介绍说，这里原是一条杂乱无章的渔港，到处是违建、“僵尸船”，许多外来渔民吃住在港内的船只上，滥捕滥捞等诸多违法问题时有发生。

2017年开始，度假区对这里进行了釜底抽薪式的改造，清理2万平方米的违建、300多条“僵尸船”、12处非法码头，引入社会资金打造了一条旅游休闲街区，现已成度假区内“网红打卡地”。

“党的二十大报告说，绿水青山就是金山银山，这就是生动的案例。”徐楠楠说，“环境变美了，度假区游客近年来激增，已达200多万人次，当地居民通过开办民宿、农家乐等途径获得的收益远超过往种地、捕捞收益。”

另据南通市生态环境局提供的数据，长江大保护战略提出以来，南通关闭了2个沿江化工园和400多家化工企业，另外还排查“散乱污”企业4371家。

南通市生态环境局局长程炜说，党的二十大报告对中国式现代化内涵进行了诠释，人与自然和谐共生是其本质要求。临海滨江的南通是江海洄游生物进入长江的门户，生态区位重要，今后将进一步加强对生态环境的保护，特别是长江口生态的保护，并全面推行绿色、可持续发展。

中国水产科学研究院淡水渔业研究中心研究员杨健介绍，对长江口及其毗邻海域以及鄱阳湖等水域的监测显示，长江刀鱼资源正呈现持续恢复态势，甚至洞庭湖、赣江等十几年未发现刀鱼的水域也出现了刀鱼。

长江鱼类分为淡水渔业资源、长江口定居性渔业资源和洄游型渔业资源。其中洄游生物就好比水中“候鸟”，在江海之间来回穿梭。刀鱼是长江洄游生物资源旗舰种。

江海洄游生物保护科技创新联盟发起单位——江苏省海洋水产研究所党委书记、研究员仲霞铭说，长江十年禁捕为以刀鱼为代表的江海洄游生物资源持续恢复打下基础，而长江口沿岸地区绿色、可持续发展，特别是水污染防治、岸线整治，改善了江海洄游生物的生境，加速了水中“候鸟”的回归。

“党的二十大报告说，科技是第一生产力，并明确要加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。”仲霞铭说，“在党的二十大闭幕后不久，联盟就召开了第二次年度会议，也是希望通过多学科联合，多种数据汇集，不同思维碰撞，为江海洄游生物资源加速恢复提供更有力的科技支撑。”

(责编：赵竹青、吕骞)

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