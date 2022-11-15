原标题：北交所开市一年符合预期 “龙头”撬动作用凸显

2022年11月15日，北交所开市一周年。一年来，市场运行总体平稳，各项制度安排有效运转，市场生态持续改善，服务中小企业创新发展的能力持续提升，取得了良好成效。

业内人士表示，北交所开市一年来，基础建设稳步推进，发展成效明显，市场生态良性循环，基本符合预期。

各方资源加速汇聚

良性生态逐步形成

据介绍，经过一年的发展，北交所在以下几方面取得成效。

一是服务金融支持中小企业、创新驱动等国家战略的功能逐渐凸显。北交所贯彻普惠金融政策导向，支持了一批创新能力强、成长速度快、科技成色足的中小企业聚集发展。

二是契合创新型中小企业的特色制度功能有效发挥，突出错位、包容、灵活、普惠的市场特色。上市审核精准包容：四套并行的上市标准兼顾不同类型、不同特征企业，行业包容性强。发行融资灵活多元：提供普通股、优先股、可转债等多种权益融资工具，实行向不特定合格投资者公开发行、向特定对象定向发行等多元融资方式。交易制度高效均衡：设置股票涨跌幅为30%，合格投资者门槛为50万元证券资产。持续推进改革创新，完善市场功能：11月4日发布北证50成份指数样本，拟于11月21日正式发布实时行情，行情授权与指数基金开发工作正在有序推进。11月11日发布了融资融券相关规则，后续将持续推进技术准备、权限开通、投资者培育等工作，尽快推进融资融券业务正式上线。引入做市交易、降低交易成本等改革举措也在稳步推进。

三是各方资源加速汇聚的良性生态逐步形成。北交所开市后，各类市场主体参与踊跃，市场活力不断增强。企业参与意愿激活，投资者结构明显改善。其中合格投资者超520万户，社保基金、保险基金、合格境外机构投资者（QFII）等均已入市，超580只公募基金参与市场，11只北交所主题基金获批注册，中介机构加大投入。

四是支持中小企业持续成长的服务链条更加完善。多层次资本市场互联互通更加紧密，北交所承上启下的纽带作用进一步发挥。一方面，转板制度平稳落地。另一方面，向区域股权市场延伸，区域市场向北交所输送上市资源的路径已经打通，推动形成了“创投基金和股权投资基金-区域性股权市场-新三板-交易所”支持中小企业持续成长的全链条服务体系，尽早进入资本市场规范发展的激励机制更加明确，创新型中小企业培育路径更加顺畅。

“龙头”撬动作用有效发挥

新三板活力增强

开市一年来，北交所“龙头”撬动作用有效发挥，新三板活力和吸引力明显增强。

其中，新三板创新层培育和遴选功能增强，2022年分层完成后创新层公司共1723家，达到分层制度实施以来最高水平，557家新进入创新层企业中近七成符合北交所上市财务条件。企业挂牌新三板意愿提升，新增申请挂牌企业372家，同比上升2.4倍，其中超六成符合北交所上市财务条件，76家已摘牌公司重新申请挂牌。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《经济参考报》记者表示，北交所上市公司是从新三板中“优中选优”挑选出的具有代表性的企业，整体质量较高，专业化、特色化企业盈利能力更强。当前北交所良好的流动性有助于帮助企业以合理价格实现融资，推动企业快速发展。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南称，北交所开市一年来，基础建设稳步推进，市场发展成效明显，市场生态良性循环，基本符合市场预期，实现了良好成效。一是上市规模初具，审核上市加速；二是基础制度齐备，制度改革正在路上；三是投资者数量大增，入场资金踊跃。随着投资者的增多、入场资金的涌入，北交所市场的流动性和活跃度必将大幅提升，自然也给市场带来丰富的投资机会和赚钱效应。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨认为，北交所开市一周年来，各项改革基本符合市场预期。但北交所要继续做大做强，需要更多地寻找专精特新小巨人企业。此外，要进一步发挥为创新型中小企业融资的能力，同时也能够增强定价的准确性。市场期待北交所流动性进一步提升，同时加强投资者教育并鼓励主流投资机构研究投资。

上市公司立足科技创新

展现强劲发展韧性

开市一年来，北交所上市公司立足科技创新，坚持聚焦主业，努力克服诸多挑战。截至11月11日，北交所共有上市公司123家。其中，中小企业占比77%，民营企业占比86%，超八成集中在战略新兴产业、先进制造业；49家为国家级“专精特新”小巨人企业，平均研发强度达5.4%，创新特征鲜明。

从北交所上市公司整体情况看，突出体现以下几个特点。一是总体业绩稳步增长。今年前三季度，北交所上市公司合计实现营业收入732.07亿元、净利润69.26亿元，同比分别增长33.25%、19.43%，展现出强劲的发展活力与发展韧性。二是研发投入驱动创新发展。上市公司坚持以创新引领发展，专注攻克关键核心技术，持续加大研发力度。前三季度，上市公司研发支出合计31.97亿元，同比增长33.10%，研发强度达4.37%，约为规模以上企业的3倍。上市公司综合运用资本市场工具，不断激发企业创新活力。三是积极提升投资者获得感。今年以来，上市公司通过实施股份回购、现金分红及大股东增持等方式，积极与投资者共享成长收益。21家上市公司发布回购方案，预计回购金额上限5.53亿元，加大回报投资者力度。88家公司发布现金分红方案，分红公司家数占比超七成，合计分红金额达23.61亿元，惠及近80万名投资者。

截至10月31日，新三板新申请挂牌企业数量321家，是去年同期四倍。申请挂牌企业中，共有国家级专精特新“小巨人”95家、省级专精特新企业85家、摘牌后再次申报企业76家、获得私募基金等专业机构投资者投资的有128家。北交所上市公司中，八成以上公司为省级以上专精特新企业，其中47家为国家级专精特新“小巨人”企业。今年前三季度，47家企业实现营业收入173.00亿元、净利润21.31亿元，同比分别增长9.78%、16.38%；平均研发强度5.69%。

诸海滨表示，专精特新企业是加快经济发展的重要着力点，是加快社会建设的重要力量。专精特新“小巨人”企业位于产业基础核心领域、产业链关键环节，是优质中小企业的核心力量。支持制造业企业创新升级、发展专精特新创新型中小企业是经济发展行之有效的重要措施，也是加快国家竞争力提升的重要力量，有助于加快产业链韧性锻造，提高经济抗风险能力。 （记者 高欣）

(责编：赵竹青、吕骞)

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