原标题：REITs试点将进一步扩大 发展会迎哪些新动向？

近期，证监会相关部门负责人透露，将推动更多优质项目发行上市，进一步扩大不动产投资信托基金（REITs）试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，年内新能源项目有望落地。

公募REITs是去年5月中国资本市场迎来的一个投资新品种。今年8月底，证监会宣布加快推进公募基础设施REITs常态化发行的十条措施。

证监会相关部门负责人表示，下一步将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落实，促进盘活存量资产，扩大有效投资。

“鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs，推动解决民企参与试点存在的困难和问题，尽快推动相关项目落地。”该负责人说。

与此同时，证监会还将尽快推动首批REITs扩募项目落地，推动已上市优质运营主体通过增发份额收购资产，开展并购重组活动，促进投融资良性循环。优化配套支持政策，推动全国社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金等配置型长期机构投资者参与REITs投资，为盘活存量资产提供中长期资金支持。

数据显示，截至目前已有23只公募基础设施REITs产品获批发行，资产范围覆盖收费公路、产业园区、污水处理、仓储物流、清洁能源和保障性租赁住房等多种类型。已上市公募基础设施REITs共20只，募集资金618亿元，重点用于科技创新、绿色发展和民生等补短板领域，回收资金带动新项目投资额超过3300亿元。

从近期产品看，沪苏浙、安徽交控两单高速公路项目已完成发行待上市，募集资金约140亿元，其中安徽交控募集资金108.8亿元，创单只REITs项目规模新高。华润有巢是首单市场化机构运营的保障性租赁住房REITs，是继首批保障性租赁住房REITs上市后的新突破。其拟认购份额是网下发售份额的213倍。

目前，沪深两市20只上市公募基础设施REITs运行总体平稳，截至10月底，总市值达到706亿元，整体较发行价累计平均上涨22.93%；市场总成交量138.84亿份，成交总金额738亿元，平均日均换手率超过2%，流动性高于日本、新加坡等成熟市场。产权类REITs对应现金流分派率平均为3.63%，特许经营权类REITs对应内部收益率平均为5.58%。（记者刘慧）

(责编：赵竹青、吕骞)

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