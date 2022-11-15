原标题：交行北京市分行推进金融支持乡村振兴

近年来，交行北京市分行积极响应党中央全面推进乡村振兴的战略部署，将金融支持乡村振兴作为履行政治责任、社会责任的“一号工程”，积极探索服务乡村振兴路径，全面推进乡村振兴业务发展。设立涵盖多个业务条线的乡村振兴工作领导小组，增配专人保障金融服务乡村振兴推进落实等各项工作，快速传导及响应相关政策、制度、方案，形成服务乡村振兴的合力。同时通过内部资金转移定价、经济资本成本减免等方式加大涉农贷款资源倾斜，切实加强乡村振兴重点领域信贷投放和补贴力度。截至2022年10月末，涉农贷款余额较年初增幅17.28%，其中普惠型涉农贷款较年初增幅36.91%。

以重点领域为着力点 强化金融供给

交行北京市分行针对北京地区农业发展特点，聚焦重点领域，为乡村振兴注入金融活水。一是围绕粮食安全，服务产业龙头。积极对接农业产业化龙头企业和新型农业经营主体，尤其是涉及粮食生产、运输、仓储等环节的大型企业，对其资金需求实行全额支持并给予优惠利率。与重点骨干企业建立密切合作，为种业阵型清单中的多家企业提供金融服务。二是围绕农业产业链，加大信贷投放。聚焦农产品供给、“菜篮子”等领域，梳理核心企业产业链关键节点，通过产业链快易付、订单融资等方式，为涉农优质核心企业上下游提供融资方案，促进一二三产业融合发展。已形成以知名龙头企业为代表的多个涉农产业链核心企业客户。三是围绕农业基础建设，提供金融支持。主动寻找服务农村、利于国家长远发展的优质项目，尤其是政府主导性、改善民生型项目。积极参与北京市农村集体经营性建设用地试点工作，支持首都美丽乡村建设，2020年为大兴魏善庄镇农村集体经营性建设用地入市试点项目发放贷款，有效盘活农村存量土地资产，改善农村人居生活环境。积极对接农业农村基础设施重大项目，围绕现代畜牧、设施农业、冷链物流等涉农领域进行重点部署。四是围绕农村绿色发展，助力乡村建设。发挥客户资源禀赋优势，不断强化清洁能源和清洁生产领域重点央企和市属企业合作力度，为改善农村生态环境贡献金融力量。在内蒙古等风能资源富集省份，四川等水能富集省份发放绿色涉农贷款；在河北等省份支持水务建设项目；向大型林业央企发放绿色涉农贷款，并通过深化合作共同探索林业碳汇助力乡村振兴的实现路径，激活乡村发展新动能。

以业务创新为切入点 丰富服务方式

积极探索和创新乡村振兴服务模式，交行北京市分行为涉农企业提供个性化、多样化的融资形式和帮扶路径，提升兴农成效。一是利用债券工具支持乡村振兴。2021年银行间交易商协会推出创新型债务融资工具乡村振兴票据，专项支持乡村振兴。交行北京市分行紧跟国家战略，聚焦“三农”领域资金需求，主动对接某集团有限公司，搭建绿色通道快速响应，为该公司独家主承销全国首批乡村振兴票据，助力打造糖类农产品全产业链和涉糖农户增收。二是完善乡村振兴金融产品体系。通过加强业务板块联动、科技赋能，不断丰富金融服务乡村振兴产品体系，打造乡村振兴金融服务品牌“交银益农通”，推出针对新型农业经营主体的“兴农e贷”三大产品线，实现与农业农村部信贷直通车对接，有效满足“三农”差异化金融需求。三是拓展支持乡村产业发展途径。加强银担合作，与市农业融资担保有限公司签订《担保业务合作协议》，并将农担公司纳入小微客户“绿色通道”担保公司，实现对农担公司普惠涉农业务高效审批。

(责编：董童、李源)

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