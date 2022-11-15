人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国成功发射遥感三十四号03星

2022年11月15日10:16 | 来源：人民网
小字号

我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄
我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄

人民网北京11月15日电 （记者赵竹青）北京时间2022年11月15日9时38分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十四号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域。

此次任务是长征系列运载火箭的第450次飞行。

我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄
我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄
我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄
我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄
我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄
我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄
(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“行走河南·读懂中国”2022美好生活看信阳系列主题活动专题上线
　　鸡公山的“佛光云海”、南湾湖岸的“五云”茶山、黄柏山的“天空之境”、汤甜肉美肥而不腻的焖罐肉、白鹭湖畔的“白天星空房”……从古至今，河南省信阳市的历史文化、山川景物让文人墨客、军旅行者为之神往，华夏文明也在这里融合碰撞，滋润出山水信阳的美好生活。唐人故里、山水茶都、“将军的故乡”等美誉，也诉说着这里的文脉精神。…
我国成功发射遥感三十四号03星
　　人民网北京11月15日电 （记者赵竹青）北京时间2022年11月15日9时38分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十四号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部