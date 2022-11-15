我国成功发射遥感三十四号03星
2022年11月15日10:16 | 来源：人民网
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|我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄
人民网北京11月15日电 （记者赵竹青）北京时间2022年11月15日9时38分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十四号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域。
此次任务是长征系列运载火箭的第450次飞行。
|我国成功发射遥感三十四号03星。汪江波摄
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(责编：赵竹青、吕骞)
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