原标题：机构：海信电视1-10月全球出货量达1960万台

11月15日，根据奥维睿沃（AVC Revo）发布2022年1-10月全球电视品牌监测数据：海信电视1-10月全球出货量达1960万台，同比增长18%，跃居世界第二，这也是中国电视品牌年累出货量首次进入全球第二。

奥维睿沃全渠道监测数据显示，自去年9月以来，海信电视在国内销量连续14个月增长，1-10月出货量同比增长30%，出货额占有率达25.19%，拉开第二名超8个点；今年3月以来，海信电视海外出货量连续8个月增长，其中1-10月份海外出货量同比增长13%。

奥维睿沃方面表示，海信电视业绩方面的逆势增长一方面源于海信、Vidda、东芝多品牌策略对用户层的精准定位与产品的合理布局，另一方面，通过多年的体育赛事营销策略，海信在海外市场的影响力与竞争力持续提升，并进入了收获期，海信欧美竞争力稳步提升，日本、澳洲、南非市场保持领先优势，亚太新兴市场业务持续拓展，此外，优秀的供应链管理能力既保证了物料的稳定供应又使成本控制在最佳水平。

(责编：董童、李源)

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