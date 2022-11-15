近日，位于安徽省界首市高新技术产业开发区的一家科技型企业正在为融资问题忧心忡忡。这家专注于功能性纺织新材料研发、设计、生产、销售的高新技术企业，经过二十多年成长壮大，已成为国家级专精特新“小巨人”企业，销量逐年增长。不过，最近一段时间，由于人力成本增加和库存积压，该企业急需流动资金进行周转。

缺乏流动资金，这是大多数科创型企业在创立之初都会遇到的难题。企业负责人坦言，科创型企业多是重技术、轻资产，很少有闲置厂房或其他固定资产可以用做银行流动资金贷款产品的抵押或担保。

就在企业负责人一筹莫展时，交通银行安徽省分行主动上门，为他解决了这一燃眉之急。今年以来，交行安徽省分行积极开展“百行访万企”融资对接系列活动，交行阜阳分行工作人员在走访中为企业推荐了“科技专新贷”业务，创新引入新型政银担分担机制，以“见贷即保”提升业务效率，同时采取信用反担保模式落实担保手续，积极克服法人配偶久居国外无法进行现场核保等困难，从受理业务到放款1000万元全程执行绿色通道，及时解决企业融资需求。

近年来，交通银行安徽省分行紧跟总行战略部署，抢抓安徽打造“科技创新策源地”发展机遇，聚焦科技型企业全生命周期，推进科技金融特色产品，着力构建商行和投行一体化服务体系，大力提升服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、产业升级等领域的能力和水平。

“安徽是科创大省，目前已培育477家国家级专精特新‘小巨人’，数量位居全国第7位。截至10月末，我行国家级专精特新‘小巨人’合作覆盖率和授信覆盖率分别较年初实现显著提升，贷款余额增幅超过60%。”交行安徽分行相关负责人介绍道。

为实现在科技型企业全生命周期提供全方位产品服务，交行安徽省分行针对初创期企业匹配线上便捷开户、普惠e贷、一站式线上贷、财税服务、风险共担贷款、股权投资等产品和服务。针对成长期企业匹配投贷联动、“交银科创”、科创产业基金等产品和服务。针对成熟期企业匹配产业链金融、科技履约贷、智慧园区等产品和服务。针对衰退期企业匹配公司金融、国际金融、债权承销以及并购贷款及财务顾问等产品和服务。特别是在融资服务方面，目前已形成“6+3+N”科创产品体系，即6个交银科创主打产品，3个分行特色产品即科技E贷、园区贷、专精特新贷，N个政府风险分担类产品。

交行安徽省分行相关负责人介绍，安徽产业园区聚集了省内绝大部分的战新产业，该行紧抓园区金融，为产业园区内优质战新企业，提供更加精准优质的产品服务。截至10月末，该行战新产业贷款余额近100亿元，较年初增幅超过40%。围绕园区入园企业，推出专属产品，形成“银+园+企+担”风险分担合作新模式，已合作覆盖27家省级以上开发区，累计服务95户科技型授信客户，带动贷款投放近5亿元。

未来，交通银行安徽省分行将进一步发挥金融“国家队”的助力作用，以精准滴灌支持专精特新，全力推进金融助力科技创新高质量发展和制造强国战略，为建设现代化美好安徽贡献金融力量。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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