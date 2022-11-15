新华社北京11月15日电（记者李延霞）中国银保监会15日发布的数据显示，今年三季度末，我国商业银行不良贷款余额3万亿元，较上季末增加373亿元；商业银行不良贷款率1.66%，较上季末下降0.01个百分点。

数据显示，三季度末，商业银行正常贷款余额177.5万亿元，其中正常类贷款余额173.5万亿元，关注类贷款余额4万亿元。

服务实体经济方面，三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额58万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额22.9万亿元，同比增长24.1%。

风险抵补能力方面，三季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.1万亿元，较上季末增加1285亿元；拨备覆盖率为205.54%，较上季末上升1.75个百分点。

(责编：胡永秋、袁勃)

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