“大湾区青年就业计划”推出以来香港入职青年已超过千人
2022年11月15日14:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社香港电 （记者刘明洋）香港特区行政长官李家超近日出席“大湾区青年就业计划”嘉许礼暨分享会时表示，该计划自去年推出以来，吸引400多家企业提供职位空缺，涵盖不同行业，入职青年已超过1000人，参与企业及青年对计划评价正面。
李家超表示，粤港澳大湾区建设的历史机遇，为香港青年拓阔视野、融入国家发展大局提供良好机会。特区政府推行的“大湾区青年就业计划”，鼓励企业提供优质职位，支持香港大学毕业生到大湾区内地城市工作。此计划为香港青年创造更多发展空间，引领他们认识国家和大湾区发展，在更大的舞台一展所长。
他强调，特区政府新一份施政报告已宣布恒常化推行“大湾区青年就业计划”，让更多香港青年把握大湾区发展机遇。香港青年在大湾区其他城市工作的经历，是他们职场生涯中难能可贵的一个学习阶段，希望更多香港青年在大湾区这个广阔舞台大展拳脚。
为鼓励和支持青年人把握大湾区的事业发展机遇、到大湾区内地城市工作及发展事业，香港特区政府2021年1月推出“粤港澳大湾区青年就业计划”。
(责编：曹淼、李源)
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