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陕西启动2023届高校毕业生就业工作

2022年11月15日14:19 | 来源：陕西日报
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原标题：陕西启动2023届高校毕业生就业工作

　　11月8日，陕西省委教育工委、省教育厅召开2023届高校毕业生就业工作暨创业带动就业工作视频会议，全面启动2023届高校毕业生就业工作。

　　2023年，陕西高校毕业生总数预计达45.4万人，较2022年增加5.3万人，规模为历年之最。面对疫情等因素导致的就业压力，会议强调，一要压实高校毕业生就业主体责任，落实“一把手工程”，把就业育人贯穿人才培养全过程，深化书记校长访企拓岗促就业专项行动。二要发挥“特岗教师”“三支一扶”“西部计划”等中央基层项目的重要示范作用，持续引导和鼓励高校毕业生赴基层建功立业。三要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的高校毕业生作为重点帮扶对象，做好困难群体就业帮扶。四要加强就业数据统计核查，及时准确做好就业数据统计。五要密切关注毕业生求职期间的思想动态和心理状态，提供个性化指导咨询，用心用情做好高校毕业生就业创业服务工作。

　　为发挥好高校毕业生创新创业生力军作用，陕西将着力构建“能力导向、需求导向、服务导向”的创新创业教育新模式，以创新引领创业、创业带动就业，用各项支持创新创业的优惠政策，打造贯通全链条的创新创业教育新生态，大力支持毕业生创新创业、到新业态灵活就业，帮助毕业生通过创新创业带动就业。

　　据了解，截至8月31日，陕西2022届高校毕业生就业去向落实率达81.91%，其中在西部地区就业占76.16%，较去年提升2个百分点，留陕率达到67.4%，较去年提升1.58个百分点。

(责编：曹淼、李源)
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