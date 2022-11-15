原标题：用人需求稳中有升，就业指导还需加强

俗话说，“金九银十”。刚刚过去的十月，正值应届毕业生求职的黄金期，招聘企业多、岗位选择多，是应届毕业生求职的好时机。

关于就业，党的二十大报告指出，要“强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业”。今年的秋招季，就业形势如何，有哪些新特点？如何帮助高校毕业生精准匹配到心仪的职业，让他们“高质量充分就业”？记者采访了相关专家。

招聘“黄金期”缩短，学生求职意愿积极

今年大四的小陈正在犹豫要不要考研，因为求职“海投好几波之后，依然没有合适的”，这让他“或多或少想转换思路，考研就业两手抓”。

过去的几个月里，不少应届毕业生一边准备着毕业论文，一边四处投简历、笔试、面试，希望找到心仪的工作。

目前秋招形势如何？在采访中，专家们告诉记者，从客观条件来看，今年的就业形势依然严峻。

南京航空航天大学学生工作处副处长王霄分析，原因之一是疫情对毕业生就业仍有一些冲击。“一方面，部分行业，例如民航业、文科类行业岗位缩减，曾经的‘招聘大户’互联网行业近年用工需求也有所减少，部分岗位供不应求；另一方面，招聘求职节奏依然受到疫情影响。部分城市疫情散点暴发，部分重点单位招聘行程延后或取消，线下招聘频繁变动，往年九、十月份的就业招聘‘黄金期’缩短，导致招聘效果打了折扣。”

原因之二则在于，随着研究生扩招，近年来硕士毕业生的人数连年上涨。2023届硕士毕业生是2020年硕士研究生扩招后的首届毕业生，增幅比前几年又有扩大，导致就业市场竞争更加激烈。

王霄表示，从学校的调研来看，毕业生的择业偏好趋于求稳，就业意向高的单位性质、行业领域和岗位类型，本科生与研究生整体偏好基本趋于一致。相较而言，本科生更倾向于到国有及集体企业就业，也希望到科研设计单位从事研发类工作；研究生较多考虑现实因素如家庭、地域等，更倾向选择科研设计单位从事科学研究和技术服务工作，以研发或科研类岗位为主。总体上看，2023届毕业生就业求职比往届更为积极。

这一论断也得到了现实数据的印证。近年来，“考编热”“教资热”居高不下。10月25日，中央机关及其直属机构2023年度公务员招考报名开始，据悉，本次招考共计划招录3.71万人，相比去年而言，招录人数提高近20%。不过，王霄也提醒，切记不要盲目考研、考公、考编，不要因此错过求职黄金期。

适应新变化，各高校提前开启校招活动

据猎聘2022三季度中高端人才就业数据报告显示，截至今年9月底，有76.57%的企业已启动秋招。其中，28.34%的企业表示今年秋招的应届生需求比上年有所增加。具体来看，制药医疗行业增加秋招需求的企业最多，占到该行业的42.42%；位居第二、第三的是电子通信、能源化工，扩招企业占本行业的39.02%、38.89%，并且81.20%的企业表示对未来的招聘形势有信心。

华东交通大学招生就业处处长王彤表示，随着我国由交通大国逐步向交通强国迈进，中国中铁、中国铁建、中建、中交等“建设国家队”在华东交通大学的招聘人数不减反增。“到目前为止，我校签约人数1223人，高于去年同期的1003人。”

近日，中国人民大学中国就业研究所联合智联招聘发布的《2022年三季度高校毕业生就业市场景气报告》指出，三季度就业景气指数见底回升，但结构性矛盾仍然突出，特别是伴随新一届毕业生进入求职市场，就业市场压力依然不减。为此，保持就业促进政策的稳定性，持续推进“毕业季拓岗促就业”行动计划仍显得十分重要。

报告建议，一方面，要推动高校与企业对接，及时汇聚优质企业资源和招聘岗位，向毕业生进行精准推送，提高目标搜寻和匹配效率；另一方面，要继续做好就业市场监测，除了关注青年失业率等指标变化外，还应重点关注毕业生供给侧和需求侧总量、结构、质量等方面变化。

针对反复散发的疫情等挑战所带来的秋招新变化，各高校及时调整政策，力保就业。王霄介绍，为了克服疫情影响，学校就业部门专门制定了线下招聘活动疫情防控方案，由专人审核审批，查验留存健康码、行程卡和核酸阴性证明，在符合要求的情况下，尽全力安排线下招聘活动，同时确保线上招聘“不断线”。学校开展全天候就业指导服务，组织毕业班辅导员研讨就业工作，面向毕业生开展常态化线上及邮件咨询，在江苏省内率先全面推行网上签约。推出“就业小课堂”“‘职’引未来”“团团说就业”等品牌系列推送，引导学生更好开展求职。

很多学校提早开启就业服务活动。王彤介绍，和往年相比，今年华东交通大学的校招启动得更早，对毕业生宣讲的力度更大。比如，中铁上海工程局派出由2位集团公司副总带队的六十余人招聘队伍，在学校持续开展了长达一周的招聘工作。9月开学的第一周，学校就在做好疫情防控的前提下，开展了校园招聘活动，目前累计已举办272场宣讲会，12331人次参加，签约率15.72%。

南开大学学生就业指导中心主任李军介绍，南开大学2022年7月起就启动了针对2023届毕业生的就业服务活动，通过暑期实习、提前批招聘等与秋招做好衔接，9月起全面开启秋招。在疫情防控常态化背景下，学校积极开展线上双选会、线上宣讲会等线上招聘活动，在学生活动中心、学院、宿舍集中提供视频面试间，便于毕业生参加线上面试。并且，学校建立就业数据库，对用人单位发布及学校就业服务部门收集到的各类招聘信息按照专业、行业、岗位、单位性质等要素进行分类，便于毕业生根据个人求职意向筛选查看，同时定期向毕业生推送各类信息。

此外，学校还开展行业讲座、企业项目班、一对一咨询、校友分享等各类就业指导活动，帮助毕业生认识行业、接触企业、探索自我，提升就业能力；主动联系重点用人单位、地方人社部门、招聘服务机构，力求开拓就业渠道，提供更加丰富的就业岗位。

数据匹配精准，一对一咨询找准职业方向

在南京航空航天大学刚刚结束的9月“国防招聘月”，学校已经有多名2023届毕业生秉持“航空报国”的理想信念，与中国商飞签约。

航空学院2023届硕士毕业生姚佳庆，已经签约了上海飞机设计研究院有限公司，即将成为一名服务大飞机的机械工程师。“在最火热的招聘季，作为南航毕业生，我将祖国的大飞机事业作为我的第一选择。我想在型号一线成长成才，想与祖国的大飞机事业共攀苍穹，想和师兄师姐们一起，感受坚守伟业的力量和情怀！”

为保障学生实现高质量就业，南航落实“就业一把手”工程，上半年以来，书记校长带头，开展“访企拓岗促就业”专项行动，通过“走出去”“请进来”“云走访”相结合的方式，为毕业生拓展就业岗位，增量超2000个。

王霄表示，今年学校的总体就业率较去年稳中有升。“从校园招聘的企业和岗位来看，我校就业因背靠航空航天大行业，就业市场总体受影响不大，国防单位岗位供给基本稳定。以2023届为例，我校9月份组织开展2023届毕业生线上线下招聘活动299场，招聘单位共873家，国防单位需求整体基本与往年持平。除了国防单位，私企、外企等也在积极提供岗位，岗位总量只增不减，80%的学生可通过校园招聘找到心仪的工作。”

面向未就业毕业生，南航正组织分行业分专业的线上线下专场招聘会，建立校—院两级信息发布渠道，精准开展岗位推荐。目前，学校就业部门也在积极研究利用信息化手段，基于学生兴趣标签和企业地域、岗位等标签进行数据匹配，实现就业招聘信息精准推送。

李军介绍，南开大学先后出台《南开大学关于进一步加强学生就业工作的若干措施》《南开大学书记校长访企拓岗促就业专项行动方案》等文件，旨在加快健全毕业生市场化社会化的就业创业工作机制。学校主要领导带头行动，全员参与访企拓岗100余家，并在此基础上陆续推出学生实习、雇主回访、人才需求调查、毕业生就业跟踪等系列举措，更大范围更大力度拓展了就业渠道，持续提高了学校人才培养和社会需求的契合度，推动毕业生更加充分更高质量就业。

近年来，学校每年开展学生求职意向调查和用人单位需求调研，及时优化《毕业生就业指导及档案管理手册》《毕业生招聘指南》等求职招聘“册”略，为数万名学生提供招聘信息推介、职业测评、简历指导、线上双选、在线签约等数字化就业服务，数百名学生在就业观主题教育实习实践中坚定服务基层信心，近200名学生在“一对一”菜单式咨询指导中找准职业发展方向。

为更有力地应对就业市场的不确定性，各高校加倍重视加强对学生的就业引导。王彤介绍，为保障学生能获得优质offer，华东交通大学对用人单位进校有着严格要求，招聘岗位必须与学校的专业设置高度匹配且企业发展前景良好。此外，“我们对毕业班辅导员进行了就业指导培训，希望通过他们让毕业生充分认识就业市场的各种不确定因素，爱惜自己的应届生身份，先就业后择业，迈出实现人生梦想的关键一步。”王彤说。 （本报记者 杨飒）

(责编：曹淼、李源)

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