原标题：辽宁抓好高校毕业生就业 想方设法拓宽就业渠道

党的二十大报告提出，实施就业优先战略。强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。

辽宁省今年预计有普通高校毕业生40.6万人，同比增加11万人，毕业生规模和增量都创历史新高。受新冠肺炎疫情影响，缓就业慢就业比例上升，就业形势复杂严峻，辽宁省毕业生就业层面面临的风险挑战明显增多。

面对挑战，辽宁持续用力抓好高校毕业生就业，想方设法拓宽就业渠道，强化对未就业毕业生的实名帮扶，做好经济困难毕业生的就业托底保障，努力实现全年就业目标。

拓宽就业渠道

今年以来，面对疫情封校不能现场招聘等局限，辽宁各高校想方设法拓宽就业渠道，充分利用新媒体组织线上招聘会，组织各高校深入开展“高校书记校长访企拓岗促就业”专项行动，积极打造“学校发动、院系拉动、校友推动、产业联动”四轮驱动的就业市场开拓新路径。

东北大学文法学院新闻系2022届本科毕业生王伊宁，实习后签约北京美图之家科技有限公司商业运营岗位。能顺利就业，王伊宁认为得益于学校通过网络发布的实习与就业招聘信息。“疫情影响了企业来学校开展线下招聘会，但我们可以用视频方式参加线上招聘。”王伊宁说。

东北大学学生指导服务中心就业事务部主任田冠仁表示，截至9月初，学校为2022届毕业生举办各类线上和线下招聘活动1600余场，发布招聘信息7000余条，服务用人单位4000余家。为适应疫情常态化防控需要，学校全面升级校园视频招聘平台，实现用人单位和毕业生招聘、求职、面试和签约的全程网络化。

“想方设法拓宽就业渠道，就要深入挖掘就业市场。”中国医科大学招生就业处处长李万冬介绍，中国医科大学制定了《书记校长访企拓岗促就业专项行动方案》，学校党委书记宫福清、校长王振宁共同与华润健康集团、沈阳市卫健委、南京鼓楼医院等多家单位开展走访活动，了解单位用人计划，深入挖掘用人需求。

大连医科大学党委宣传部部长刘景伟表示，该校以市场化就业为引领，全方位拓宽就业渠道。学校“高站位谋划，高起点部署，高标准推进”访企拓岗促就业专项行动，积极开拓就业市场新路径，通过校级领导包院系、包省市，院系层面包专业、包学生的方式，累计走访省内外企事业单位百余家，开拓新岗位增量千余个，加强校企联动，推进就业基地建设，建立长效稳定的校企合作机制。制定了操作性强的疫情防控期间校园招聘活动实施方案，线上线下相结合持续举办各类招聘会，开展就业促进周和“百日冲刺”促就业系列活动，有效促进毕业生就业创业，毕业生高质量就业比例逐年稳步提高。

实名精准帮扶

“找工作本来应该是我们自己更为主动的事情，没想到还有人为我们推荐企业。”崔健哲等9名营口职业技术学院的毕业生在就业后发出了感叹。营口市大学生就业指导办公室在“十送”进高校就业帮扶工作中，了解到这9名同学暂时未落实工作单位，在筛选企业需求信息并经多方推荐后，这9名同学已在石钢京诚装备技术有限公司就业。

强化对未就业毕业生的实名帮扶，就要精准就业服务。营口市通过建立离校后未就业高校毕业生实名制就业服务清单，“人盯人”推荐就业，并开展“十送”进企、进社区、进高校等工作为高校毕业生提供精准就业服务。目前，已对接离校未就业毕业生3400余人，已发放“高校毕业生就业服务包”等政策汇编材料。

今年7月份，由辽宁省人力资源和社会保障厅主办的辽宁省“奋斗正青春·筑梦在辽宁”高校毕业生等青年群体就业“双百日”攻坚行动在中国沈阳人力资源服务产业园启动，着力做好下半年就业工作，以期实现全年就业目标。

辽宁省人力资源和社会保障厅厅长李安财介绍，该攻坚行动第一阶段从7月份到10月中旬，面向应往届离校未就业高校毕业生等青年群体重点开展，确保离校未就业毕业生实名登记工作跟踪回访率和就业服务率均达100%；第二阶段从9月上旬到12月底前，面向2023届毕业学年高校毕业生提前启动。

此外，辽宁还积极组织开展高校毕业生免费专业转换及技能提升培训工作。“对毕业离校3年内未就业的全日制高校毕业生及毕业学年的全日制高校毕业生，可自主选择在省内各地参加培训。培训专业主要围绕数字辽宁、智造强省建设以及新经济、新业态、新职业发展的需求，结合辽宁实际，开设了人工智能、现代信息技术、互联网营销、新能源等课程。”李安财表示。

做好托底保障

为确保辽宁的经济困难毕业生有业可就、有策可依，实现稳定就业，从各地人社部门到高校纷纷制定了相关举措，着力做好经济困难毕业生就业托底保障工作。

为做好经济困难家庭高校毕业生就业帮扶工作，沈阳市人社局建立实名制数据库，实施动态管理。各区、县（市）公共就业服务部门对离校后的经济困难家庭毕业生就业基本情况及培训、创业、就业需求建立实名制数据库，充分利用基层公共就业服务平台，通过上门走访、电话联系等方式，实行有进有出的动态管理。

“对家庭经济困难毕业生开展精准帮扶非常必要。”李万冬表示，中国医科大学组织生涯辅导教师从学生入学开始，就鼓励他们积极探索职业社会，了解能力要求，尽早做好就业规划。毕业季，各二级学院按照学校“一人一档”“一人一策”要求，制定就业工作方案，建立经济贫困帮扶台账，匹配专人负责。对于有就业意向的家庭经济困难毕业生，学校要求校友会充分发挥校友资源，联系校友企业，为他们开拓就业岗位，做好就业托底保障。

“针对家庭经济困难等毕业生，大连医科大学遵循‘重点关注、重点服务、重点推荐’原则，以开展‘云端家访’活动为契机，坚持家校联合，持续帮扶，精准施策，‘一人一档’建台账，‘一人一策’保就业。”刘景伟说。（记者 温济聪）

(责编：曹淼、李源)

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