原标题：千余岗位助力高校毕业生就业

为更好助力高校毕业生实现高质量就业，北京市西城区今年出台《西城区关于鼓励和支持高校毕业生就业创业的若干措施》，积极为毕业生寻找合适岗位。今年以来，全区112家企业已为毕业生提供了800个高质量就业岗位。西城区社工委、西城区民政局拿出392个社会工作者岗位，定向招聘西城区高校毕业生。

今年7月的一天，西城区公共服务中心负责人致电困难家庭毕业生小王的母亲，这已是该负责人联系的第30位家长了。在后续与小王的交谈中，西城区公共服务中心职业指导师为小王量身定制了全方位培训计划，耐心引导他建立信心，帮助他成功通过了社会工作者考试。

据介绍，西城区通过建立区、街道、社区“三对一就业帮扶团”，实施“一人一策”精准帮扶。西城还将就业见习纳入新一轮促进就业政策。目前，已有27家就业见习单位为毕业生提供就业见习岗位279个。

西城区充分借助信息化手段和数字化平台，3场不同主题的“直播带岗”活动，30家优秀企业提供了400余个就业机会。西城区双创导师团走进直播间，举办7场西城区毕业生职业指导直播活动，帮助高校毕业生找到更加明确的就业方向。（记者 张骜）

(责编：曹淼、李源)

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