本报记者 王明峰

11月12日，搭载天舟五号货运飞船的长征七号遥六运载火箭，在海南文昌航天发射场准时点火发射。从神舟一号到天舟五号，大量大国重器中有“绵阳造”的身影；从技术成果交易平台到“云上科技城”“云上大学城”，“绵阳探索”正不断留下科技创新的脚印。

11月16日，第十届科博会在绵阳召开。近年来，科博会已成为根植四川、服务西部、面向世界的科技创新、对外开放平台。从科博会看绵阳，看见创新驱动发展战略在绵阳的实践与探索，绵阳正一步步迈向国家科技创新先行区和成渝地区双城经济圈创新高地，并借此迎来新的发展空间。

以创新驱动引领高质量发展

今年，绵阳从院所、高校等遴选了53名科研人才和科技管理人才担任科技助理，助力打通科技创新需求端和供给端。

从10月开始，科技助理李贺就忙个不停，梳理产品信息，积极对接四川各个高新区、西部（重庆）科学城、西部（成都）科学城……“希望有更多‘高精尖’‘接地气’的科技创新成果在科博会上亮相。”李贺坦言。

如何跨越时空距离，在更广范围内促成科技创新合作？去年，四川虹科创新科技有限公司遇到了玻璃晶化控制技术中一项难题，该公司将技术需求“抛向”“云上大学城”。很快，武汉理工大学“接单”，提出技术解决方案成功“揭榜”，目前已开展联合攻关。

拉开“云上大学城”“云上科技城”的建设时间轴，从构想、建设，到可视化合作成果落地，总共花了不到8个月时间。这期间，绵阳引进中国科技大学、华中科技大学、厦门大学等17家机构入驻，同时加快载体建设，线下物理空间已装修完毕，合作项目可实现“拎包入住”。

从“云上”到“地上”，绵阳正依托雄厚的科教资源，借力科博会的东风，深入实施创新驱动发展战略，不断塑造发展新动能新优势。

以成果转化塑造新优势

作为中国科技城，绵阳拥有一批科研院所，科技底蕴深厚。探索打破实验室到生产线的壁垒，促进科技成果转化，这是绵阳肩负的重要使命。

在正电子放射性同位素这一赛道，绵阳早已打开局面。从2007年立项，历经10年科研攻关，10月17日，“绵阳造”首台国产医用回旋加速器在四川省科学城医院投入使用。

生产商四川玖谊源粒子科技有限公司技术部经理杜洋介绍：“国产回旋加速器的推出与投入使用，意味着解决了医院正电子同位素与药物来源的问题。对患者而言，PET—CT设备的成本变低，患者做检查的费用也变低了。”

让更多科技创新成果摆上“货架”，帮助绵阳在多个领域开辟新赛道，塑造发展新优势。

为此，绵阳引入金融活水，帮科技成果与金融机构“牵线”，破解信息壁垒。10月28日，中国（绵阳）科技城科创基金小镇开镇运营，目前已有13家金融机构入驻，管理基金25只，规模268亿元。走进科创基金小镇，周边已逐步建成公寓、酒店、商场、学校等公共服务设施，可全方位为基金小镇提供会议洽谈、酒店住宿、商业路演等功能配套。

以内外结合释放新动能

“看好绵阳的投资环境，对未来合作充满期待！”从深圳到绵阳，深圳艾伯科技股份有限公司副总裁麦文炼此行除了参加第十届科博会，还将和涪城区签订一项总投资105亿元的智能制造产业园项目。从今年5月开始对接，到东莞推介会上再次发出“邀请函”，绵阳的诚意和真抓实干的精气神，赢得了艾伯科技的认可。

城市形象推广、产业项目推介、特色产品推销……绵阳主动走出去，学习经验做法，展示创新成果，在全国范围内找目标、找商机，在更大领域促进合作。

眼下，正是决战冲刺的关键时刻，绵阳全力以赴，以内外结合协调项目招引与企业生产、项目建设。

11月14日20时，埃克森新能源项目施工现场，“一天也不耽误、一天也不懈怠”12个大字格外抢眼。为抢工期，500多名工人正轮班施工作业，项目部副经理姚明鑫正和同事讨论施工建设内容。作为绵阳今年招引的百亿项目之一，埃克森新能源项目已进入主体施工阶段。

更多的项目持续释放新动能。今年前三季度，绵阳新签约项目212个，签约金额超过2000亿元、增长52%，其中5亿元以上项目104个，为绵阳经济发展注入强劲动力、积蓄了深远后劲。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 08 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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