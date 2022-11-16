本报绍兴11月15日电 （亓玉昆、许东海）“重庆这边预计需要2万株金桂花苗，请老乡们速联系我。”11月12日上午，在重庆从事花木生意的浙江绍兴柯桥区棠棣村花农刘志红，将他的订单分享到老乡微信群。不到20分钟，刘志红便找到了合适的“供应商”。“这个月我们收到了12个订单，有7个发货地是村里，其他则是福建、广东等地，这都是村企党组织联合，引领我们奔向共同富裕的结果。”棠棣村党总支书记、村委会主任刘建明眉开眼笑。

棠棣村是一个以花为业、因花致富的小山村，全村近500户村民，95%都从事花木行业。今年以来，棠棣村围绕“共富工坊”建设，加强村企党组织联建，团结在外创业的花农，以花农创业所在地为网格，成立区域网格，由党员网格长带着20—30名网格员，形成“致富点”，并以村党总支为“总基站”，一方面将上级党组织的决策部署落实到一线组织和党员身上，另一方面收集整理市场动态，形成致富信息，辐射外出创业花农。

同时，棠棣村党总支还不忘带动村留守人员共同致富。在该村的兰花数字工厂，20多名留守妇女正忙着兰花分苗、装盆。花农金静说：“以往我们的兰花主要在周边销售，现在有了致富信息，村里每天销往全国各地的兰花数量达到几千苗。”

富裕起来的村民，在精神上有了更高追求。村文化礼堂每周都会邀请党校老师和农技专家，开设共富讲堂，通过互联网让远在他乡的网格员和本村村民，一同听讲。刘建明介绍：“最近我们围绕‘深入学习贯彻党的二十大精神’主题，每周讲课时间一到，花农们不管手头多忙，都会认真听、认真学。村民们有心愿，下一步要把乡村旅游和花木产业结合起来，让‘共富工坊’创造出更多的共富硕果。”

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 08 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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