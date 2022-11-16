本报石家庄11月15日电 （记者张志锋）日前，北京市通州区、天津市武清区、河北省廊坊市以视频形式举行通武廊食品药品安全区域联动协作会议，以保障三地饮食用药安全为目标，做好食药质量安全风险监测信息共享、食药检测结果区域互认，以及联动应急执法协作实施方案制定等。

据悉，食品药品安全区域联动协作开展以来，三地建立协调议事机制，成立通武廊食（药）品安全区域联动协作小组，推动相关部门落实职责。建立信息互通机制，建立健全区域食（药）品安全风险研判和预警机制。建立应急执法协作机制，适时开展了跨区域飞行检查和案件协查，协同应对食（药）品安全突发事件，食品药品协同监管取得制度性成果。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 08 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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