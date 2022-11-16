杜海涛

健全法律法规，完善监管体制，加强规则对接，实现内外贸高效运行、相互促进，更好对接国内国际两个市场

党的二十大报告提出，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，明确要求“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平”。

推动内外贸一体化发展，是推动实施扩大内需战略，促进相关产业加快提质升级，优化供需结构，服务构建新发展格局的重要举措。近日，商务部发布公告，将江苏、浙江（含宁波）、福建（含厦门）、广东（含深圳）、北京、上海、重庆、湖南和新疆等9个地区作为内外贸一体化试点地区，面向社会公示。通过试点，加快培育一批内外贸一体化经营企业，形成可复制推广的经验和模式，为促进内外贸融合发展发挥示范带动作用。

近年来，我国内外贸一体化取得长足发展，内外贸市场规模日益壮大。今年1月，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，就促进内外贸一体化，形成强大国内市场，畅通国内国际双循环作出部署，要求提升市场主体内外贸一体化经营能力，激发内生发展动力。5月，商务部等14部门发布《关于开展内外贸一体化试点的通知》，决定在部分地区率先开展内外贸一体化试点。

与此同时，受新冠肺炎疫情等不确定因素影响，越来越多的外贸企业对国内国际市场有了新的认识，在打好“外贸牌”的同时，更加有效统筹用好国内国际两个市场、两种资源，促进企业发展更加稳健有力、进口和出口更加协调发展。

但是也要看到，内贸和外贸是在国内外两个标准体系下进行的经济活动，企业产品在技术、质量、标准上存在差异。当前，我国内外贸一体化过程中仍然存在一体化调控体系尚需完善，企业统筹利用两个市场、两种资源的能力依旧不足等问题。进一步推动内外贸一体化发展提质增效，尚需政府、社会、企业等方面多管齐下，协同发力。

内外贸一体化包括内外贸在经营主体和管理制度等方面的一体化。要健全法律法规，完善监管体制，加强规则对接。对标国际先进水平，促进内外贸监管规则衔接，推进内外贸监管部门信息互换、监管互认、执法互助。优化内外贸营商环境，健全一体化调控体系，实现内外贸高效运行、相互促进。

企业是内外贸一体化发展的实施主体。要鼓励企业创新内外贸融合发展模式，充分利用现代信息技术，加快线上线下融合，促进产销衔接、供需匹配，积极培育内外贸新业态新模式，促进内外贸产业链供应链融合。扎实推进跨境电子商务综合试验区建设，鼓励跨境电商平台完善功能，引导企业更好对接国内国际两个市场。

推动内外贸一体化发展，能够扩大国内市场需求、挖掘消费潜力，助推消费提质升级，同时也能增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。随着推动内外贸一体化发展的各项政策落实到位，将进一步激发企业活力，丰富市场供给，满足人民日益增长的美好生活需要，为构建新发展格局做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 17 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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