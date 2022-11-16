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供需高效衔接，产业成果共享

家居消费市场持续回暖（消费万花筒）

本报记者  欧阳洁
2022年11月16日06:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　“新房装修后准备搬家，趁周末出来逛逛，挑选些家居用品。”在北京朝阳区一家家居卖场，正在挑选商品的消费者王莉说。

　　近日，在北京、上海、长沙等城市的家居卖场，前来购物的消费者明显增多。据悉，每年9月、10月都是装修旺季，因为气温适宜，空气流动性强，对建材及施工环境而言都非常有利。11月，随着装修陆续完工，家居销售进入旺季。业内人士表示，现在市场逐渐回暖，国家各项政策利好相继出台，家居市场消费活力将进一步得到释放。

　　当前，我国家居家装消费虽然在一定程度上受到新冠肺炎疫情等因素影响，但上半年全国建材家居消费实现恢复性增长。数据显示，上半年，全国规模以上建材家居卖场累计销售额达6371.71亿元，同比上涨32.47%，表现出十足的发展韧性。

　　不久前，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局4部门联合发布的《推进家居产业高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）提出，以高质量供给促进家居品牌品质消费。到2025年家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加。在家居产业培育50个左右知名品牌，推广一批优秀产品，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。

　　专家表示，家居产品属于耐用消费品，是仅次于汽车的第二大家庭消费支出。《行动方案》提出，增加健康智能绿色产品供给、培育智能家居生态、实施家居产品推广行动、推动绿色智能家居产品下乡等任务，通过优化市场供给结构，开发适应多层次、多样化、多场景需求的产品和服务，促进供需高效衔接、产业成果充分共享，促进家居产业高质量发展。

　　业内人士建议，下一步，促进家具消费持续恢复，需加大对绿色、健康、智能家居产品的政策支持力度，推动形成政府、协会、企业、电商平台等多方参与协同配合的促消费联动机制。鼓励智能家居体验馆、智能电器生活馆、健康照明体验中心等新零售发展并向社区下沉，促进家居消费升级。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月16日 17 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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