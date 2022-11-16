萧 然

只要市场需求还在，一些传统手工业和传统服务业必然会有存在的空间。跟上新的消费需求、服务诉求，主动升级迭代，传统也会重现生机

每到换季，妻子就会拎着几双穿了几个月的鞋子，去附近一家超市里的修鞋店打理一番。几天后取回来，旧鞋几乎和新买的一样。

上点岁数的人可能还记得，上个世纪八九十年代，即便是北京、上海这样的大都市，修鞋摊也很常见。类似钉个鞋掌，粘粘开胶的鞋底，甚至换副鞋底这样的活，能够养活一个修鞋摊。而一个修鞋摊背后，往往就是一家老小的生计。

进入21世纪，随着人民生活水平的提高，特别是城市治理的日益规范，这类散布在城市角落的修鞋摊渐渐从人们的视野中消失。细细想想，即便今天我国已建成全面小康，老百姓整修鞋子的需求依旧存在。现在，一双好一点的鞋子，动辄几百上千元。对于绝大多数家庭而言，都舍不得旧了脏了就淘汰。因此，整修鞋子的需求并不会随着街头修鞋摊的消失而消失。

出于好奇，我专门和妻子去这家小店看了看。结果大开眼界。修鞋店虽然很小，但是，装潢很时尚，店名也变成了“鞋吧”。里面的设备，早已不是记忆中的钉锤和笨重的手摇缝纫机，而是看起来很高大上的机器设备，再加上店面的灯光效果，鞋吧与周边的时尚店铺很融洽，没有丝毫违和感。与店主简单交流几句得知，这家店已经开了10多年，多数都是回头客，业务量很饱满。

从修鞋摊到鞋吧，从修理鞋到打理鞋，这样的变化，让笔者颇为感慨。

仔细分析，只要市场需求还在，一些传统手工业和传统服务业必然会有存在的空间。跟上新的消费需求、服务诉求，主动升级迭代，传统也会重现生机。

比如鞋子，过去希望它穿得久，根据这个市场需求，那时候的修鞋摊，最多的业务是钉鞋掌和缝补开绽。而现在的需求从耐久转为美观，因此清洁和整型成为主流。如果还是靠钉锤和锥子这类工具，靠钉鞋掌缝开线这类技能，显然无法满足市场的新需求，这样的传统修鞋摊，就是继续在街边经营，恐怕也很难赚到钱。

相反，像这家新型鞋吧，面对升级的需求，主动跟上时代，升级生产设备、服务技能和经营理念，就会赶上时代的列车，获得更稳健、更精彩的新生。

愿更多传统产业的从业者，能像这家鞋吧店主一样，找到应变发展的新生之路。

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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