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支撑秦岭生态保护

中国气象局设立秦岭国家气候观象台

2022年11月16日07:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月15日电  （记者李红梅）中国气象局近日印发通知，宣布在陕西商洛设立秦岭国家气候观象台。该观象台是目前汉江流域上游气候区唯一的观象台，是中国气象局设立的第二十六个观象台。该观象台将聚焦秦岭区域气候与气候变化、复杂地形云雨物理机制等开展科学研究，集中陕西省及相关部门和单位资源，支撑国家秦岭生态保护和绿色经济发展战略，服务国家和地方应对气候变化、生态文明建设和经济社会发展。

　　未来，秦岭国家气候观象台将以建立连续、立体、全天候、高分辨率的秦岭多圈层生态气候观测系统为基础，以提高秦岭区域精细化预报预警、气候变化影响评估、生态环境演变、中央水塔水资源高效利用、人工增雨（雪）效果检验评估、秦岭生态监测分析等研究能力为重点，围绕碳达峰、碳中和目标开展秦岭太阳能、碳汇资源评估研究，开展秦岭区域极端天气监测预警研究和灾害风险评估。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月16日 13 版）
(责编：罗知之、陈键)
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