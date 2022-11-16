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高端家政服务价格应回归理性

2022年11月16日07:09 | 来源：经济日报
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原标题：高端家政服务价格应回归理性

当前，社会对高品质家政服务的需求普遍存在。然而，成本高、供给少，决定了只有少数家庭用得起。家政行业只有成为一个规范有序的市场，才能吸引人才、形成竞争，让百姓期盼的高端家政服务价格回归理性。

还记得那个“名校毕业生求职保姆、月薪3.5万元”的热搜吗？虽然前段时间这则广告因虚假宣传，被市场监管部门罚款20万元，但它反映的所谓“高端家政”市场真实存在，其中又以能辅导孩子的“学习型”阿姨居多。她们学历大专起步，平均本科，不乏“985”等名校毕业生，甚至还有“海归”、硕士。

简历如此亮丽，一般家庭直呼“高攀”不起。据中介透露，高学历阿姨的月薪2万元起，根据学历、能力和从业经验，高的可达5万元，还是包吃包住的纯收入。麦可思《2022年中国大学生就业报告》曾指出，2021届本科、高职毕业生平均月收入分别为5833元、4505元。对比之下，高学历阿姨虽然听起来不够光鲜，却能赚钱，现在干这行的大学生日益增多。

一说起高学历阿姨，容易让人联想到是不是假借“高端家政”之名开展课外培训。不过从实际工作看，她们大多只是辅导作业，与课外培训不能画等号。经历过作业辅导加陪上网课后，不少焦虑的父母都迫切需要能辅导学习、照顾孩子的帮手。用一位雇主的话说，是“怕自己被娃气出病，咬牙花钱买清静”。

此外，家政服务人员还可细分为专业护理失能老人的、善于做营养餐的，以及早就被人熟知的月嫂等，月薪从大几千元至数万元不等。不管哪种，本质上都是适应老百姓个性化、刚性需求的精准型家政服务。部分从业人员令人咋舌的高收入，实际上是该细分领域供需高度不平衡带来的溢价，不能简单说是“噱头”。

找阿姨难，找个好阿姨更难。目前，家政行业整体服务水平不够高。大学生被认为是“天之骄子”，真正入行的学生总数不算多。可若问大家，你是愿意找一个会用各种家庭电器、能盯着孩子写作业或者能给老人做康复按摩的人，还是找一个啥都要从头教、还不一定教得好的人？相信大多数人会选前者。这种从业者现状、观念与实际需求之间的矛盾，反映到市场上，就是雇主需要承担高工资和高中介费，才可能找到略高于行业平均服务水平的人。

成本高、供给少，决定了现在只有少数家庭才用得起“高端家政”。然而，对高品质家政服务的需求是普遍存在的。近期，人社部公布的二季度最缺工职业排行中，“家政服务员”位列第八。人社部将“家政服务员”定义为从事家务料理、家庭成员照护、家庭事务管理等工作的人员，充分体现了相关部门支持发展高品质家政服务的态度，也再次表明家政人员存在巨大缺口，服务升级势在必行。

此前，国务院办公厅印发的《关于促进家政服务业提质扩容的意见》提出，原则上每个省份至少有1所本科高校和若干职业院校开设家政服务相关专业。但是补缺口不能只要求学生转变择业观念。他们不愿意进入这个行业，除了观念包袱，还因为目前家政服务行业缺乏国家认可的职称体系，上升空间较狭窄。如果家政人员能一步步升至家政经理之类的岗位，再加上《意见》提出的五一劳动奖章、三八红旗手等评选表彰倾斜、积分落户优惠，也许会多一点职业吸引力。

同时，行业虚假宣传、资质存疑等乱象也亟需整治，应尽快完善行业标准、开展家政服务质量第三方认证等。家政行业只有成为一个规范有序的市场，才能吸引人才、形成竞争，让百姓期盼的高端家政服务价格回归理性。

(责编：罗知之、陈键)
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