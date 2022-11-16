原标题：金融支持提振房地产市场信心

今年以来，房地产市场整体处于下行态势，房价下降城市持续增多，购房者观望情绪浓厚，房地产销售面积和销售额有所下降。对于正处于调整期的房地产行业而言，更好发挥金融支持房地产市场作用，保持房地产融资合理适度，有助于维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。房地产市场对于金融政策的变化一向较为敏感，随着金融支持房地产市场各项举措进一步落地见效，有望对稳定房地产市场起到较为明显的促进作用。

金融支持从供需两端发力，有助于稳地价、稳房价、稳预期。在供给端，稳定房地产开发贷款投放以及建筑业企业信贷投放，满足房地产项目合理融资需求，给建筑企业提供必要的贷款支持，有助于增强房企和建筑企业信心，也有助于房地产企业和房地产开发项目更好进入良性运转轨道。值得一提的是，房地产行业处于调整阶段时，民营房企拓宽资金来源显得更为不易。在稳定房地产开发贷款投放时，对于国有、民营等各类房地产企业，应该切实做到一视同仁。治理完善、聚焦主业、资质良好的房地产企业，应得到重点支持。除贷款支持外，还应支持优质房地产企业发行债券融资，鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求。

在需求端，个人住房贷款合理需求有望得到进一步支持。今年以来，各地因城施策实施差别化住房信贷政策，合理确定个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限。金融机构可在城市政策下限基础上，合理确定个人住房贷款具体首付比例和利率水平，同时优化新市民住房金融服务。相关支持政策将减轻刚需和改善性需求购房者的资金压力，有助于促进住房合理消费。

金融支持有助于推进“保交楼”。今年8月份，住房和城乡建设部会同有关部门，通过政策性银行专项借款的方式，支持有需要的城市推进已售、逾期、难交付的住宅项目建设交付。与此同时，在专项借款的撬动下，金融机构将提供配套融资支持。“保交楼”对于稳定当前房地产市场至关重要，推进已售、逾期、难交付的房地产开发项目交付，将更好维护购房者合法权益，也有助于各方主体重拾对房地产行业发展的信心，从而维护社会稳定大局。

金融支持有助于做好房地产企业风险处置和保障金融消费者合法权益。已进入深度调整期的房地产行业中，项目间的并购，企业间的兼并重组有助于行业实现优胜劣汰，化解行业金融风险。在此过程中，金融机构应做好房地产项目并购金融支持。不仅商业银行应稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，支持优质房地产企业兼并收购房地产项目，还可以发挥金融资产管理公司、地方资产管理公司在不良资产处置、风险管理等方面的经验和能力。同时，金融支持政策可以在因疫情住院治疗隔离、或因停业失业失去收入来源等情况发生时，对个人住房贷款进行延期、展期等调整，在确保不出现恶意逃避金融债务的基础上，更加灵活的政策彰显金融支持的人性化原则。

金融支持有助于引领行业发展新方向。“租购并举”是我国房地产市场重要发展方向。可以预计，在加大住房租赁金融支持力度的基础上，住房租赁将有更广阔的发展前景。相关的金融支持应进一步优化住房租赁信贷服务，积极满足相关住房租赁企业中长期资金需求，为收购、改建房地产项目用于住房租赁提供资金支持。同时，住房租赁市场多元化融资渠道有望进一步拓宽，信用债券、担保债券等金融产品可专项用于租赁住房建设和运营。房地产投资信托基金（REITs）试点也将稳步推进。

需要强调的是，更好发挥金融支持房地产市场平稳健康发展作用，不得逾越“房住不炒”底线。合理的金融支持旨在使当前处于调整期的房地产行业更好进入平稳健康发展轨道。过去杠杆率过高，金融化过度是当前房地产发展面临一定问题的重要原因。因此，合理的金融支持下，应该将资金用在刀刃上，确保相关政策切实起到对房地产市场的支持带动作用，避免房地产行业重回杠杆率过高、金融化过度的老路上来。与此同时，金融支持应坚持市场化、法治化原则，依法合规地满足房地产市场合理的融资需求。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经