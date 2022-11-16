原标题：地球首次大规模灭绝事件有了新视角

南澳大利亚尼佩纳·埃迪卡拉国家公园砂岩中的埃迪卡拉纪化石狄更逊水母（中）与较小的锚形帕文柯利纳虫（左）的图像。图片来源：斯科特·埃文斯

科技日报北京11月15日电 （记者张梦然）美国的一项新研究将首次已知的、约5.5亿年前埃迪卡拉纪末期出现的动物大规模灭绝的原因追溯到全球氧气供应减少。该项研究近日发表在《美国国家科学院院刊》上。

弗吉尼亚理工大学地球科学系博士后研究员斯科特·埃文斯牵头的研究表明，在这段时间里，大约80%的动物大规模灭绝，其中依赖大量氧气的动物似乎受到了特别严重的打击。这表明灭绝事件是受环境控制的，地质记录中的所有其他大规模灭绝事件也是如此。

研究人员表示，环境变化，例如全球变暖和脱氧事件，可能导致动物的大规模灭绝以及生态系统的严重破坏和重组，这在地球历史的研究中得到了反复证明。因此，这项研究让人们了解了当前环境变化对生物圈的长期影响。

究竟是什么导致了全球氧气的下降？研究人员认为可能是火山喷发、板块运动、小行星撞击等的任意组合，但看到的结果是，灭绝的动物似乎是对全球氧气供应减少的反应。

在另一项研究中，弗吉尼亚理工大学科学家发现缺氧正在影响世界的淡水，原因是气候变化和土地使用造成的过量污染物径流导致水域变暖，变暖的水会降低淡水保持氧气的能力，而淡水微生物对径流中营养物质的分解会吞噬氧气。

埃文斯说：“我们的研究表明，与地球过去的所有其他大规模灭绝一样，第一次大规模动物灭绝是由重大气候变化引起的，这只是一长串警示故事中的一个，证明了我们当前气候危机对动物生命的危险。”

研究团队指出，大灭绝被公认为地球上生命进化轨迹的重要步骤。无论大灭绝的直接原因是什么，结果都是环境条件发生了多次重大变化。

(责编：罗知之、陈键)

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