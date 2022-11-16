原标题：他们在福建朱子故里播撒科技种子

600公斤

在科技特派员的助力下，福建省武夷山市五夫镇田螺育种基地田螺净产量每亩达600公斤左右，大大超过当地普通农户养殖的平均亩产量，特色“莲”“螺”“鱼”多种种养模式共生技术成为当地实现富农强村、助推乡村振兴的“金钥匙”。

◎本报记者 符晓波

11月中旬，走进福建省武夷山市五夫镇，一幅美丽乡村的画卷映入眼帘，而在这幅画卷里，到处都有科技特派员的身影。

五夫镇所在的福建南平是科特派制度的发源地。多年来，当地持续发扬科特派制度优势，坚持人才下沉、科技下乡、不断壮大科特派队伍。一批现代农业传播者、创新创业领头人扎根乡村，播撒科技种子，带领农民共同致富，把锦绣田园的美好生活变成了现实。

科技人才扎根田螺湾

每到夏天，李庆华头顶烈日，脚踩拖鞋，行走在田间地头，与农户打成一片。搞田螺生态养殖科技服务工作的科技特派员李庆华，被老百姓亲切地称为“螺特派”。

五夫镇是传统的农业重镇，盛产田螺、白莲。2017年，淡水养殖专业的“螺特派”被派到武夷山市田螺湾生态农业有限公司，推广田螺生态养殖技术。

田螺湾生态农业基地占地约300亩，四周青山环抱，绿水潺潺。基地建设过程中，李庆华指导企业运用循环水技术，将淡水鱼养殖产生的粪便及残饵经过微生物分解转化为养分，通过底排水管道输送到田螺精养区。此举既让田螺和池中白莲充分吸收养分，又避免了粪便残饵直排进入农田产生污染，帮助企业节约成本，同时又保护了环境。李庆华到田螺湾驻企服务以来，促进企业田螺单产提高近10倍，利润提升近15倍，带动周边农户扩增田螺养殖面积100余亩。

李庆华只是当地众多活跃在农村一线的科技特派员之一。为助力五夫镇特色农业发展，除了李庆华外，高级兽医师吴文群、中级农技师刘涵旺等科技特派员常年驻企服务，充分发挥自身技术优势，将莲、螺、鱼、果种养有机结合在一起。

在科技特派员的助力下，五夫镇田螺育种基地田螺净产量每亩达600公斤左右，大大超过当地普通农户养殖的平均亩产量，特色“莲”“螺”“鱼”多种种养模式共生技术成为当地实现富农强村、助推乡村振兴的“金钥匙”。

“每个科技特派员都有一技之长，我们要帮助老百姓提高收入，助力乡村振兴。”李庆华说，能把自己所学的专业知识运用到实际生产中，获得老百姓的认可，感到很充实。

科特派赋能古镇焕新生

在武夷山市五夫镇朱子塑像广场前的创意休闲农业体验区，播种着彩色稻，每到夏季荷花盛开。通过“莲+鱼”立体养殖技术，鱼儿在荷花下自由游动，观光小火车在荷花田间穿梭，吸引了不少游客前来打卡拍照。

历史悠久的五夫镇也是远近驰名的“朱子故里”，围绕传承弘扬朱子文化、建设美丽乡村，科特派在行动。

福建省南平市熹延文化传媒有限公司创始人雷希颖作为科技特派员，携手两岸青年与武夷山五夫镇党委，共同推进卡通朱子文化IP小镇的建设。

2021年，以宋代理学家朱熹为原型，改变传统上严肃的朱子形象，雷希颖塑造了“卡通朱子”形象，并融合地方产业，开发了超50款特色产品，以文化IP提升当地特色农副产品附加值。

一子落而满盘活，如今，在五夫镇随处可见朱子IP形象。“朱子+田园”“朱子+茶叶”“朱子+党建”……一批朱子文化主题旅游产品和旅游精品线路，吸引着众多游客前来观光体验，尤其是朱子文化主题研学游，深受亲子家庭及学生群体青睐。

“卡通朱子IP形象和五夫镇旅游线路及现有场景的结合，给游客带来朱子文化的沉浸式体验感，我们有信心打造两岸青年携手推进乡村振兴的示范案例。”雷希颖说。

2021年，五夫镇盘活兴贤古街古民居资源，在保护历史文化民镇风貌同时，完善基础设施，打造乡村振兴展示馆、发展乡村旅游。古宅得到保护，古街业态被激活，大话熹游、朱子家训等一系列乡村振兴文创产品和系列项目，把线上流量转化为了实实在在的销量。几年前，兴贤古街还是一条破旧老街，村人均年收入不足万元；现如今，兴贤村已经是全国乡村旅游重点村、福建省金牌旅游村和福建省美丽休闲乡村，村民人均收入超过2.2万元，村集体经济收入达到32万元。

五夫镇党委副书记金仁才说，五夫镇文旅融合产业和绿色种养模式是乡村振兴的优秀成果，成就了五夫镇独特的田园美景。“科技特派员的到来让武夷山市五夫镇发生了翻天覆地的变化。”

(责编：罗知之、陈键)

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