人民网北京11月16日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，随着冷空气到来，近日，我国北方遭遇今冬以来首场大范围雨雪天气，多地降温明显并伴有大风。铁路部门加强协调联动，积极应对恶劣天气，全力确保运输安全畅通。

各铁路局集团公司加强预报预警，及时启动应急预案，组织人力物力做好繁忙干线、客运枢纽、关键站场扫雪除冰工作，确保径路畅通。在降雪较大的长春、吉林、通辽等地，铁路部门安排人员加强关键处所值班值守，组织各客运站及时清理进出站通道积雪，铺设防滑垫，设置警示牌，确保旅客安全有序乘降。

设备管理部门强化设备养护维修。工电系统及时开启道岔除冰融雪装置，严密监测接触网覆冰状态，加强绝缘设备清洗擦拭，减少污（雾）闪问题发生。机辆系统备足热备内燃机车，提前做好机车、动车组热滑除冰准备，加强动车组运行状态的监控。机车乘务员严格落实非正常条件下行车安全卡控措施，加强运行瞭望，确保第一时间发现并处置各种突发情况。针对气温下降明显的实际，各铁路局集团公司认真落实钢轨防断措施，做好无缝线路应力放散，严格钢轨表面检查、探伤检查和探伤数据回放分析，及时更换伤损设备，降低断轨风险。

面对强降温天气，铁路部门深挖运输潜力，全力做好电煤保供运输工作，对重点地区、重点通道持续加大保供力度，及时了解电煤运输需求，加强运输能力供给，提高电煤装车比重和卸车组织，确保人民群众温暖过冬。截至目前，全国铁路直供电厂存煤可耗天数达30.8天。

与此同时，铁路部门严格冬季现场作业安全控制，加强一线职工特别是关键岗位人员在作业过程中贯标执标的监督和管控；全面加强劳动安全管理，组织好全员防寒过冬培训，增强作业人员的劳动安全意识。

(责编：王连香、吕骞)

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