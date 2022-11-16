人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业农村部：四方面加强中央直属垦区公用基础设施建设

2022年11月16日09:03 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月16日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，为深入贯彻落实中央农垦改革文件精神，加快补齐中央直属垦区基础设施薄弱领域和建设短板，有效提升垦区公共服务水平，改善生产生活条件，经会同有关部门，日前，农业农村部办公厅印发《“十四五”中央直属垦区农垦公用基础设施建设实施方案》，就加强中央直属垦区公用基础设施建设作出具体安排。

实施方案明确，“十四五”期间，在黑龙江、广东两个中央直属垦区所属农场、科研机构、医院、学校等单位，实施192个建设项目，支持开展垦区美丽场镇基础设施、垦区科研设施设备、垦区医疗基础设施设备、垦区职业教育基础设施设备等四方面建设。建设项目资金由垦区和农场共同筹措，国家结合相关规划实施和财力情况，对符合条件的直属垦区公用基础设施建设项目予以支持。

实施方案要求，黑龙江、广东两个中央直属垦区要妥善处理好改革与发展、垦区和地方的关系，切实履行主体责任，细化实施细则，统筹谋划建设项目，科学布局资源设置。要加强与地方政府及有关部门沟通衔接，积极争取各方对垦区公用基础设施建设运行的支持和帮助，多渠道筹措资金。同时，要加强项目和资金管理，落实项目建设条件，推动项目建设和运维顺利开展，稳妥有序推进方案实施。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：四方面加强中央直属垦区公用基础设施建设
　　人民网北京11月16日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，为深入贯彻落实中央农垦改革文件精神，加快补齐中央直属垦区基础设施薄弱领域和建设短板，有效提升垦区公共服务水平，改善生产生活条件，经会同有关部门，日前，农业农村部办公厅印发《“十四五”中央直属垦区农垦公用基础设施建设实施方案》，就加强中央直属垦区公用基础设施建设作出具体安排。 实施方案明确，“十四五”期间，在黑龙江、广东两个中央直属垦区所属农场、科研机构、医院、学校等单位，实施192个建设项目，支持开展垦区美丽场镇基础设施、垦区科研设施设备、垦区医疗基础设施设备、垦区职业教育基础设施设备等四方面建设。…
铁路部门积极应对强降温和雨雪大风天气
　　人民网北京11月16日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，随着冷空气到来，近日，我国北方遭遇今冬以来首场大范围雨雪天气，多地降温明显并伴有大风。铁路部门加强协调联动，积极应对恶劣天气，全力确保运输安全畅通。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部