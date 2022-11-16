人民网北京11月16日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，为深入贯彻落实中央农垦改革文件精神，加快补齐中央直属垦区基础设施薄弱领域和建设短板，有效提升垦区公共服务水平，改善生产生活条件，经会同有关部门，日前，农业农村部办公厅印发《“十四五”中央直属垦区农垦公用基础设施建设实施方案》，就加强中央直属垦区公用基础设施建设作出具体安排。

实施方案明确，“十四五”期间，在黑龙江、广东两个中央直属垦区所属农场、科研机构、医院、学校等单位，实施192个建设项目，支持开展垦区美丽场镇基础设施、垦区科研设施设备、垦区医疗基础设施设备、垦区职业教育基础设施设备等四方面建设。建设项目资金由垦区和农场共同筹措，国家结合相关规划实施和财力情况，对符合条件的直属垦区公用基础设施建设项目予以支持。

实施方案要求，黑龙江、广东两个中央直属垦区要妥善处理好改革与发展、垦区和地方的关系，切实履行主体责任，细化实施细则，统筹谋划建设项目，科学布局资源设置。要加强与地方政府及有关部门沟通衔接，积极争取各方对垦区公用基础设施建设运行的支持和帮助，多渠道筹措资金。同时，要加强项目和资金管理，落实项目建设条件，推动项目建设和运维顺利开展，稳妥有序推进方案实施。

(责编：王仁宏、吕骞)

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