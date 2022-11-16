党的二十大擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。由中央网信办网络传播局指导，中共江苏省委网信办出品，现代快报+制作的“探寻中国式现代化之路——我比任何时候更懂你（第二季）”系列短视频燃情上线。30位顶流推荐官连麦互动，30个青青学习团沿着“大国重器”“绿水青山”“全面小康”“文化传承”四条线路，沉浸式打卡学习，探寻中国式现代化的生动实践。

本集短视频沿着“全面小康”学习线路，打卡百年苗寨——贵州省黔西市化屋村，体验大山里绣出来的OOTD（今日穿搭）。

【党的二十大报告摘要】

发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

【连麦顶流】

本集顶流推荐官：

彭艺 国家级非物质文化遗产代表性项目苗绣代表性传承人

现在，汉服热、国潮风非常受年轻人的喜欢，最传统的也是最流行的，我们的传统苗绣服饰也圈粉了不少年轻人。

今天，我给你们一项任务，就是到我的家乡化屋村，参与制作一款能让年轻人种草的苗绣产品，并让它成功出圈！

【青青学习团】

团长：

杨文丽 化屋村苗绣车间负责人

团员：

刘剑涛 大学生志愿服务西部计划志愿者

周四维 贵州民族大学硕士研究生

杨飞 绣娘

【本集介绍】

青青学习团在团长杨文丽的带领下，来到乌江畔的百年苗寨——化屋村。他们参观了苗绣车间内的苗绣展示间，看到传统的苗绣服饰，体验手工刺绣，绣娘们手把手教大家针线走法。绣品制作好后，青青学习团3名成员齐上阵，开始一场苗绣种草直播。在这里，青青学习团了解到了“悬崖下的村寨”从贫困村到小康村的蝶变故事。

自幼喜欢钻研苗绣工艺的95后女孩杨文丽，除了自己潜心钻研之外，她还希望让更多人了解苗绣，同时让村里的绣娘通过苗绣增收致富。如今，杨文丽的扶贫车间吸纳了20多名苗族妇女稳定就业，每人每月平均收入4000元左右，还有70多名绣娘在家制作后以计件方式获取报酬。这一切让杨文丽特别开心。

广东男孩刘剑涛在黔西当志愿者，他表示，作为青青学习团里的“刺绣男孩”，能够为苗绣蜡染产品直播带货，真是很骄傲。

刚刚研究生毕业的周四维说：“绣娘们用一针一线绣出了美丽新世界，用五彩线绣出了向往的生活。”

1999年出生的杨飞是苗绣车间里的新人，她告诉记者，自己会用好手中的针线，将苗绣技艺传承发展下去。（现代快报+记者 邓雯婷 李蔚蔚/文 李荣荣/设计 来源：现代快报全媒体）

(责编：宋心蕊、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经