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我国首艘液化天然气运输加注船“海洋石油301”投入使用

2022年11月16日10:20 | 来源：人民网
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人民网北京11月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国首艘液化天然气运输加注船——“海洋石油301”15日改造完工并正式投入使用，为我国海上液化天然气船舶提供灵活的加注服务。

“海洋石油301”船改造完工停靠在码头。受访者供图

记者了解到，“海洋石油301”原为液化天然气运输船，总长184.7米，型宽28.1米，可装载3万立方米液化天然气。通过增加气体燃烧装置、船对船加注系统、再液化装置等关键设备及配套安保系统、消防系统、自动化系统、船体舾装等，实现了加注功能。

“海洋石油301”船正在进行加注功能改造。受访者供图

据中海油能源发展股份有限公司采油公司副总经理张振翔介绍，改造后，“海洋石油301”设计加注能力达每小时1650立方米，可为大型集装箱船、双燃料矿砂船、双燃料散货船、原油船、汽车滚装船提供液化天然气燃料加注服务，是全球最大液化天然气运输加注船。

业内人士认为，当前，液化天然气作为洁净的一次能源，其使用越来越受到重视。而液化天然气水上加注是液化天然气产业链条的关键环节，液化天然气加注船是推广使用液化天然气作为船舶燃料的重要基础设施。“海洋石油301”改造项目对我国打造液化天然气国际船舶加注中心，推进能源转型与绿色发展具有积极作用。

“海洋石油301”船正在进行加注功能改造。受访者供图

“与传统加注方式相比，船对船加注可以实现货物装卸与燃料加注的同步作业，缩短了船舶靠港时间，提升了港口国际竞争力。”中海石油气电集团有限责任公司船舶业务部副总经理汪勋表示,中国海油正在珠三角、长三角等区域建设国际液化天然气加注中心,“海洋石油301”交付后，下一步将尽快完成国际航行船舶的首船保税液化天然气加注作业。

(责编：王连香、吕骞)
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