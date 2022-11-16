人民网北京11月16日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局15日公布的最新数据显示，2022年10月，银行结汇1701亿美元，售汇1820亿美元；银行代客涉外收入4347亿美元，对外付款4432亿美元。2022年1至10月，银行累计结汇21759亿美元，累计售汇20693亿美元；银行代客累计涉外收入52163亿美元，累计对外付款51534亿美元。

“10月我国跨境资金流动保持在合理区间，货物贸易、外商直接投资等项目继续发挥稳定资金流入的基础性作用。”谈及2022年10月份我国外汇收支形势，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在回答记者提问时说。

王春英进一步表示，10月份，经常账户相关跨境资金呈现一定规模净流入，同比增长43%。其中货物贸易项下跨境资金净流入329亿美元，同比增长19%；外商直接投资资本金保持净流入，外资在境内债券市场的投资延续恢复态势，体现了我国涉外经济发展的韧性，显示境外投资者在我国长期投资兴业以及配置人民币资产的意愿总体稳定。

“年末一般为我国出口企业集中收款和外资企业投资布局密集期，相关跨境资金流入往往增多，对外汇市场支撑作用进一步增强。”王春英说。

在中国民生银行首席经济学家温彬看来，2022年10月我国银行结售汇逆差119亿美元，代客涉外收付款逆差85亿美元，二者虽均为逆差，但逆差规模并不大，其中涉外收付款逆差较9月减少37亿美元，环比收窄30%，跨境资金仍在合理区间运行。

谈及我国外汇收支未来走势，温彬认为，受内外部环境变化影响，11月以来人民币对美元汇率升值3.7%，由7.3调整至7.04附近，逐渐向中长期均衡价值水平回归，汇率市场预期趋于平稳，推动跨境资金流动更加合理有序。随着我国疫情防控进一步优化和支持经济发展相关政策落地显效，跨境资金流动和外汇市场将继续保持总体平稳有序的发展趋势。

“未来，外部环境依然复杂多变，随着经济增长、通胀水平等发展演变，主要发达经济体货币政策及其对全球的外溢影响也会调整变化，近期美元汇率有所回落。”王春英表示，我国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，进一步优化疫情防控措施，经济回稳向好的态势将继续巩固；同时，我国国际收支结构更加稳健，外汇市场韧性在改革开放中显著增强，宏观审慎调节工具不断完善，抵御外部冲击的基础和条件更加坚实，我国跨境资金流动和外汇市场有望延续平稳有序的发展格局。

(责编：王连香、吕骞)

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