人民网北京11月16日电 （记者申佳平）今日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在国家发展改革委召开的11月份例行新闻发布会上表示，“展望全年，经济增速有望进一步加快，回稳向好基础将不断得到巩固。”

国家统计局日前公布的数据显示，10月份我国经济经受住了国内外多重超预期因素的影响，持续保持恢复态势。孟玮表示，经济大省等重点地区经济正在加快回稳发展，随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地见效，以及政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等一系列举措将在四季度集中显效，工业增长动力、投资信心将继续增强。

她指出，近日国务院联防联控机制发布优化疫情防控20条措施，指导各地更加科学精准做好疫情防控工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展，这有利于进一步畅通经济循环、促进市场需求恢复。展望全年，经济增速有望进一步加快，回稳向好基础将不断得到巩固。

孟玮同时表示，当前国际环境仍然错综复杂，疫情防控形势依然严峻，特别是最近一段时间，国内新发疫情不断出现，促进四季度经济持续恢复还需付出艰苦努力。

下一步，国家发展改革委将持续推进稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资。国家发展改革委还将促进重点领域消费加快恢复发展，持续推进实施退税减税降费，加大对中小微企业和个体工商户的支持力度，同时，强化粮食、能源和产业链供应链安全保障，落细落实稳就业政策，扎实做好重要民生商品保供稳价。“总之就是要抓住时间窗口推动经济进一步回稳向上。”孟玮说。

(责编：申佳平、吕骞)

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