人民网北京11月16日电 （记者申佳平）今日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在国家发展改革委召开的11月份例行新闻发布会上透露，目前，7399亿元政策性开发性金融工具资金已全部投放完毕，正在加快形成实物工作量。

孟玮介绍，7月底，国务院部署通过政策性开发性金融工具，加大重大项目融资支持。为此，成立了由19个部门和单位组成的推进有效投资重要项目协调机制。三个多月来，协调机制各成员单位实施联合办公、并联审批，各方面都在全力以赴推进金融工具加快落地实施。目前，7399亿金融工具资金已全部投放完毕，支持的项目大部分已开工建设，正在加快形成实物工作量。

“国家统计局发布的数据显示，10月份全国固定资产投资增长5.8%，在房地产投资下降的情况下，基础设施投资持续发力，10月份增长8.7%，制造业投资稳定增长，10月份增长9.7%。可以说金融工具对稳投资发挥了积极作用。从重点工作看，主要有四个方面。”孟玮认为具体表现为四个方面。

一是组织筛选推荐了一大批质量较高的备选项目。按照“成熟一批、推荐一批、随时推荐”的思路，严格落实项目在投向领域、前期工作、负面清单等方面的管理要求，迅速组织筛选了一大批备选项目，推荐给国家开发银行、农业发展银行、进出口银行，由银行按市场化原则独立评审、自主决策，从中选取项目投放资金。

二是强化要素保障。用地、环评等要素保障部门，专门针对金融工具项目出台政策文件，主动协调解决前期手续办理中的堵点难点问题，依法合规探索采取承诺制，切实加强项目用地、用海、环评等要素保障。

三是加强配套融资。向各商业银行提供金融工具项目清单，鼓励加大对这些项目的融资支持力度。协调推动银行加快评审进度，并跟进做好项目配套贷款。

四是督促项目加快开工建设。建立项目进展跟踪台账，对项目开展定期调度，特别是对重点省份开展一对一督促指导，压实工作责任、加大工作力度，推动项目按时开工建设。

孟玮表示，目前，协调机制各项工作取得了积极成效。金融工具有力补充了重大项目建设资本金，支持了一大批“十四五”规划内既利当前、又利长远的有效投资重要项目。

比如，在重大基础设施领域，新建北京至雄安新区至商丘高速铁路、南水北调中线引江补汉工程、广西平陆运河等交通水利重大基础设施，这些项目有利于构建综合交通运输体系，保障国家水安全；在能源领域，新建一批风电光伏、抽水蓄能、核电站项目，既能带动相关产业发展，也有利于保障能源安全；在民生领域，新建一批城市燃气管道、排水、供水、供热等老化更新改造和城市地下综合管廊、职业教育等项目，这些项目有利于补齐市政设施短板，有效改善民生福祉。

“随着这批项目加快推进，将对促进今明两年投资稳定增长、优化供给结构发挥重要作用。”孟玮表示，下一步，协调机制将继续发挥高效统筹作用，集中力量推动金融工具项目加快开工和建设，力争尽快形成更多实物工作量，增强投资对优化供给结构的关键作用，助力巩固经济回升向好趋势，促进经济平稳健康发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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