人民网北京11月16日电 （记者车柯蒙）今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国强化宏观政策跨周期和逆周期调节，及时果断实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策、制造业中小微企业延续缓缴税费等稳经济一揽子政策及接续措施。

税收数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中：已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。

11月16日，国家税务总局副局长王道树在新闻发布会中表示，全国税务系统从五方面统筹抓好落实税费支持政策、依法组织税费收入、优化服务便民办税、规范税收执法等各项工作，着力促消费、稳外贸、扩投资，为广大市场主体办实事、减负担、增便利，助力稳住宏观经济大盘。

一是落实税费支持政策，为企业减轻负担。从年初出台新的组合式税费支持政策，到5月份将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业，阶段性减征部分乘用车车辆购置税，再到8月份以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税等税费支持政策，步步扩围、次次加力，体现了党中央、国务院让亿万市场主体过上“好日子”的魄力与决心。

面对艰巨繁重的系列税费支持政策落实任务，税务部门扛牢政治责任，坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”的五措并举策略，持续加大政策宣传力度，迭代升级信息系统，优化“非接触式”服务，将全面从严治党与业务风险防范深度融合，战疫情、保退税，推进各项税费支持政策精准直达纳税人缴费人。税收数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中：已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。

各项税费支持政策积极作用不断显现：一是减轻了企业税费负担。税务部门监测的全国10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担下降了5.3%，其中装备制造业下降9.6%，帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。二是助力了经济回稳向上。增值税发票数据显示，随着系列税费支持政策迅速落地，二季度全国企业销售收入同比增长1.1%，扭转了前期下滑局面，三季度以来同比增长3.4%，呈现回稳向好势头。三是增强了企业发展动能。1月1日-11月10日，全国企业采购设备投资同比增长4.9%，比上半年加快1个百分点，其中装备制造业采购设备投资同比增长9.8%，发展动能进一步增强。

二是依法组织税费收入，坚决不收“过头税费”。税务部门始终把依法依规的要求贯穿到组织收入全过程，坚守不收“过头税费”的底线，及时发现和查处违规行为，坚决维护纳税人缴费人合法权益。

三是持续开展便民办税春风行动，为企业增进便利。把落实各项税费支持政策与深化税收领域“放管服”改革相融合，以年年深化、久久为功的韧劲，连续第9年开展“便民办税春风行动”，为纳税人缴费人提供更精准的政策宣传、更便捷的办税服务、更明白的红利账单，着力降低市场主体制度性交易成本。

四是落实出口退税政策，着力支持外贸发展。深入落实今年4月份国务院批准的15项出口退税支持外贸发展新举措、6月份国务院常务会议作出的阶段性加快出口退税进度工作部署，进一步发挥好出口退税政策支持外贸发展的积极作用。

五是严格规范税收执法，营造法治公平税收环境。深入落实税收法定原则，认真执行契税法、城市维护建设税法等新税法。坚决贯彻党中央、国务院有关依法打击骗取退税等违法犯罪行为的部署要求，坚持宽严相济、分类处理，既以零容忍的态度狠打涉税违法犯罪行为，又保护和支持守法企业发展，维护税收秩序，促进公平竞争。

(责编：王连香、吕骞)

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