人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

税务总局：今年以来办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元

2022年11月16日12:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月16日电 （记者车柯蒙）今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国强化宏观政策跨周期和逆周期调节，及时果断实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策、制造业中小微企业延续缓缴税费等稳经济一揽子政策及接续措施。

税收数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中：已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。

11月16日，国家税务总局副局长王道树在新闻发布会中表示，全国税务系统从五方面统筹抓好落实税费支持政策、依法组织税费收入、优化服务便民办税、规范税收执法等各项工作，着力促消费、稳外贸、扩投资，为广大市场主体办实事、减负担、增便利，助力稳住宏观经济大盘。

一是落实税费支持政策，为企业减轻负担。从年初出台新的组合式税费支持政策，到5月份将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业，阶段性减征部分乘用车车辆购置税，再到8月份以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税等税费支持政策，步步扩围、次次加力，体现了党中央、国务院让亿万市场主体过上“好日子”的魄力与决心。

面对艰巨繁重的系列税费支持政策落实任务，税务部门扛牢政治责任，坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”的五措并举策略，持续加大政策宣传力度，迭代升级信息系统，优化“非接触式”服务，将全面从严治党与业务风险防范深度融合，战疫情、保退税，推进各项税费支持政策精准直达纳税人缴费人。税收数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。其中：已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍；新增减税降费7896亿元；累计办理缓税缓费6797亿元。

各项税费支持政策积极作用不断显现：一是减轻了企业税费负担。税务部门监测的全国10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担下降了5.3%，其中装备制造业下降9.6%，帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。二是助力了经济回稳向上。增值税发票数据显示，随着系列税费支持政策迅速落地，二季度全国企业销售收入同比增长1.1%，扭转了前期下滑局面，三季度以来同比增长3.4%，呈现回稳向好势头。三是增强了企业发展动能。1月1日-11月10日，全国企业采购设备投资同比增长4.9%，比上半年加快1个百分点，其中装备制造业采购设备投资同比增长9.8%，发展动能进一步增强。

二是依法组织税费收入，坚决不收“过头税费”。税务部门始终把依法依规的要求贯穿到组织收入全过程，坚守不收“过头税费”的底线，及时发现和查处违规行为，坚决维护纳税人缴费人合法权益。

三是持续开展便民办税春风行动，为企业增进便利。把落实各项税费支持政策与深化税收领域“放管服”改革相融合，以年年深化、久久为功的韧劲，连续第9年开展“便民办税春风行动”，为纳税人缴费人提供更精准的政策宣传、更便捷的办税服务、更明白的红利账单，着力降低市场主体制度性交易成本。

四是落实出口退税政策，着力支持外贸发展。深入落实今年4月份国务院批准的15项出口退税支持外贸发展新举措、6月份国务院常务会议作出的阶段性加快出口退税进度工作部署，进一步发挥好出口退税政策支持外贸发展的积极作用。

五是严格规范税收执法，营造法治公平税收环境。深入落实税收法定原则，认真执行契税法、城市维护建设税法等新税法。坚决贯彻党中央、国务院有关依法打击骗取退税等违法犯罪行为的部署要求，坚持宽严相济、分类处理，既以零容忍的态度狠打涉税违法犯罪行为，又保护和支持守法企业发展，维护税收秩序，促进公平竞争。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局：今年以来办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元
　　人民网北京11月16日电 （记者车柯蒙）今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国强化宏观政策跨周期和逆周期调节，及时果断实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策、制造业中小微企业延续缓缴税费等稳经济一揽子政策及接续措施。 税收数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。…
23097亿元留抵退税红包“落袋” 小微企业为受益主体
　　人民网北京11月16日电 （记者车柯蒙）大规模增值税留抵退税是今年新的组合式税费支持政策的“重头戏”。 11月16日，国家税务总局总审计师兼收入规划核算司司长蔡自力在新闻发布会上表示，从规模上看，退税额超过前三年总和；从时间上看，原定全年存量留抵退税任务提前到二季度集中完成，加之7月份新扩围7个行业退税，任务重、时间紧、要求高。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部