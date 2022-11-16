人民网北京11月16日电 （记者车柯蒙）大规模增值税留抵退税是今年新的组合式税费支持政策的“重头戏”。

11月16日，国家税务总局总审计师兼收入规划核算司司长蔡自力在新闻发布会上表示，从规模上看，退税额超过前三年总和；从时间上看，原定全年存量留抵退税任务提前到二季度集中完成，加之7月份新扩围7个行业退税，任务重、时间紧、要求高。税务部门统筹加快退税进度和加强风险防控，想方设法推动政策红利精准高效直达市场主体。4月以来已退到纳税人账户的增值税留抵退税款合计21864亿元，加上今年一季度继续实施的留抵退税老政策1233亿元，截至11月10日，留抵退税合计已达23097亿元。

分行业看，制造业退税6176亿元，占比26.7%，是受益最明显的行业；交通运输业退税3527亿元，占比15.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业退税1995亿元，占比8.6%；批发和零售业退税1753亿元，占比7.6%；建筑业退税1246亿元，占比5.4%；科技服务业、软件信息服务业和生态保护环境治理业退税1196亿元，占比5.2%。

分企业规模看，小微企业是受益主体。今年以来，已获得留抵退税的纳税人中，小微企业户数占比93.1%，共享受退税9178亿元，金额占比39.7%；中型企业退税5104亿元，大型企业退税8815亿元，金额占比分别为22.1%、38.2%。

从政策效应看，留抵退税是“真金白银”，发挥了为企业“输血”“活血”的积极作用。

一是助力工业经济平稳运行。截至11月10日，工业企业共退税8313亿元，帮助盘活流动资金。增值税发票数据显示，全国退税工业企业购进金额同比增长12.1%，比无退税企业高2.8个百分点；退税工业企业销售收入同比增长10.3%，比无退税企业高2.2个百分点，其中，装备制造业退税企业销售收入同比增长10.6%，比无退税企业高3.6个百分点。

二是助力小微企业纾困发展。截至11月10日，小微企业和旅游、民航、铁路、道路运输等受疫情冲击较大的困难行业，分别退税9178亿元、5092亿元。增值税发票数据显示，三季度以来，小微企业销售收入同比增长0.8%，比二季度加快0.7个百分点；困难行业销售收入同比增长4.3%，比二季度加快1.4个百分点，为保市场主体、保就业发挥了重要的支撑作用。

三是促进新动能加快发展。截至11月10日，高技术行业和高新技术企业退税4056亿元，销售收入同比增长7.2%，比全部企业高3.8个百分点，专精特新“小巨人”企业销售收入同比增长9.8%，比全部企业高5.4个百分点。

(责编：王连香、吕骞)

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