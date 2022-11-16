人民网北京11月16日电 （记者申佳平）11月16日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在国家发展改革委召开的11月份例行新闻发布会上指出，总体判断，今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。

下半年以来，国内生猪价格总体震荡上行，特别是受部分养殖户过度压栏惜售和二次育肥、节假日市场消费增加等因素影响，10月上中旬一度上涨较多。孟玮指出，为切实做好生猪市场保供稳价工作，国家发展改革委会同有关部门迅速采取了一系列调控措施。

一是加大投储力度。累计投放7批次中央猪肉储备，并督促指导地方加大力度同步投放储备，其中9月份国家和地方合计投放猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格明显低于市场价格，有效保障了市场供应。

二是引导养殖户正常出栏。多次发布信息，引导养殖户顺势出栏育肥生猪，不盲目压栏惜售和二次育肥，规避价格波动风险。

三是加强市场监管。引导大型养殖企业带头保供稳价，保持正常出栏节奏。约谈部分故意渲染涨价氛围的自媒体，维护正常市场秩序。目前看，相关调控措施取得了积极成效，近日生猪价格出现明显回落。

孟玮表示，今后一段时间，虽然猪肉市场仍处于消费旺季，但国内能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均已连续多月回升，市场供应会相应增加；特别是据监，近日养殖户出栏节奏趋于正常，前期压栏和二次育肥的生猪也已开始陆续出栏，这将进一步增加市场供应。总体判断，今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。

孟玮强调，下一步，国家发展改革委将密切关注生猪市场动态，继续择机投放中央猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方储备。同时，将会同有关部门持续加强市场监管，维护正常市场秩序，促进生猪价格尽快回归至合理区间。

(责编：申佳平、吕骞)

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