人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委：今后一段时间生猪价格有望保持相对平稳态势

2022年11月16日13:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月16日电 （记者申佳平）11月16日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在国家发展改革委召开的11月份例行新闻发布会上指出，总体判断，今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。

下半年以来，国内生猪价格总体震荡上行，特别是受部分养殖户过度压栏惜售和二次育肥、节假日市场消费增加等因素影响，10月上中旬一度上涨较多。孟玮指出，为切实做好生猪市场保供稳价工作，国家发展改革委会同有关部门迅速采取了一系列调控措施。

一是加大投储力度。累计投放7批次中央猪肉储备，并督促指导地方加大力度同步投放储备，其中9月份国家和地方合计投放猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格明显低于市场价格，有效保障了市场供应。

二是引导养殖户正常出栏。多次发布信息，引导养殖户顺势出栏育肥生猪，不盲目压栏惜售和二次育肥，规避价格波动风险。

三是加强市场监管。引导大型养殖企业带头保供稳价，保持正常出栏节奏。约谈部分故意渲染涨价氛围的自媒体，维护正常市场秩序。目前看，相关调控措施取得了积极成效，近日生猪价格出现明显回落。

孟玮表示，今后一段时间，虽然猪肉市场仍处于消费旺季，但国内能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均已连续多月回升，市场供应会相应增加；特别是据监，近日养殖户出栏节奏趋于正常，前期压栏和二次育肥的生猪也已开始陆续出栏，这将进一步增加市场供应。总体判断，今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。

孟玮强调，下一步，国家发展改革委将密切关注生猪市场动态，继续择机投放中央猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方储备。同时，将会同有关部门持续加强市场监管，维护正常市场秩序，促进生猪价格尽快回归至合理区间。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：今后一段时间生猪价格有望保持相对平稳态势
　　人民网北京11月16日电 （记者申佳平）11月16日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在国家发展改革委召开的11月份例行新闻发布会上指出，总体判断，今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。 下半年以来，国内生猪价格总体震荡上行，特别是受部分养殖户过度压栏惜售和二次育肥、节假日市场消费增加等因素影响，10月上中旬一度上涨较多。…
国家发改委：7399亿元金融工具资金已全部投放完毕 正在加快形成实物工作量
　　人民网北京11月16日电 （记者申佳平）今日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在国家发展改革委召开的11月份例行新闻发布会上透露，目前，7399亿元政策性开发性金融工具资金已全部投放完毕，正在加快形成实物工作量。 孟玮介绍，7月底，国务院部署通过政策性开发性金融工具，加大重大项目融资支持。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部