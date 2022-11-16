国家发展改革委11月16日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京11月16日电 （记者许维娜）目前，我国北方地区已经进入冬季取暖季，今年天然气供应形势如何？能否保障取暖季的需要？

“从当前供应情况看，尽管国际复杂严峻的市场形势对我国冬季保供带来一定影响，但经过各方面提早准备，共同努力，采取有力措施，今冬供暖季我国天然气资源供应总体上是有保障的，高峰时段、部分区域受持续寒冷天气等影响可能会出现供需偏紧情况。”在11月17日国家发展改革委举行的发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮在回答人民网记者提问时如是说。

10月28日，国务院召开今冬保暖保供工作电视电话会议，就做好今冬保暖保供工作作出专门部署安排。对此，孟玮强调，保暖保供是保民生的一项重要工作。目前，国家发展改革委正会同有关部门和企业，认真抓好贯彻落实，做实做细各项工作，确保能源安全稳定供应。

孟玮介绍，现在北方地区已经全面进入供暖季，国家发展改革委将会同各有关方面加强统筹协调，持续做好以下工作：

一是突出抓好民生用气保供稳价。供暖季期间，国家发展改革委将组织各地切实履行保障民生用气的主体责任，压实城燃企业保供直接责任，确保民生用气充足稳定供应。同时，督促各地严格执行居民门站价格政策，保障民生用气价格基本稳定。

二是推进国内天然气增储上产。支持中石油、中石化、中海油等上游供气企业加大增储上产力度，尽可能增加冬季高峰期国内天然气产量。发挥国家管网公司调度协调作用，推动已建成储气设施应储尽储，统筹用好储气资源，保障整个供暖季特别是高峰保供的需要。

三是推动合同严格落实。已组织各地和供气企业全面签订供暖季合同，供暖季期间将持续督促合同严格执行，按合同保障供用气秩序稳定。

四是及时协调解决个案问题。每年供暖季期间，都会遇到一些个案问题，国家发展改革委将充分用好天然气冬季保供日调度机制，加强针对性调节，及时协调解决各类个案问题，保障人民群众温暖过冬。

(责编：王连香、吕骞)

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